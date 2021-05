Club Brugge haalt opgelucht adem met puntje tegen Anderlecht na knotsgek slot, voorsprong blijft acht punten

Club Brugge kan volgend weekend nog geen kampioen worden. Het pakte thuis pas in extremis een punt tegen Anderlecht na een knotsgekke tweede helft met vier goals én een voorsprong voor paars-wit... tot de 90ste minuut. Dost scoorde nog de 2-2-gelijkmaker, waardoor de blauw-zwarte voorsprong van acht punten op de concurrentie gehandhaafd blijft.

Spektakel was er aanvankelijk vooral voor de bal rolde in Jan Breydel. Vincent Kompany toverde Bart Verbruggen uit zijn hoed: de 18-jarige doelman mocht debuteren op Club Brugge ten nadele van Wellenreuther. Aan de overkant verraste Philippe Clement door Kossounou op de positie van Rits te posteren, terwijl Van der Brempt de geschorste Mata verving. Ondanks de kloof van negen punten tussen beide teams bij aanvang van de Champions’ Play-offs voelde de boel beladen aan: honderden blauw-zwarte fans gaven de spelersbus een warm welkom, en de tribunes werden gekleurd door een gigantische tifo.

Nmecha vergeet af te straffen

En op het veld? Daar was het allemaal een pak minder. Anderlecht had een plannetje om Club zo ver mogelijk van het doel te houden: met hoge pressing slaagde het daar wonderwel in. Voor de rust kreeg blauw-zwart eigenlijk geen enkele uitgespeelde kans in elkaar geknutseld. Dreigen deed de landskampioen vooral via Lang, die een afstandsschot gekeerd zag door Verbruggen. Dost viseerde in de fase daarna de verkeerde kant van de paal.

Lang plukte ook nog een balletje goed uit de lucht van Vormer, maar afdrukken zat er niet in. Aan de overkant was de beste mogelijkheid voor Nmecha, die een twijfelende actie van Kossounou vergat af te straffen met een slechte lob - Mignolet was namelijk weg. Het zou niet de enige slechte actie zijn van de Ivoriaan, die ook al vroeg geel kreeg. Een matige eerste helft met veel slordigheden kon haast niet anders dan op 0-0 eindigen.

Papa Lang ziet zoon scoren

Bij Anderlecht bleef Ashimeru in de kleedkamer voor Amuzu, en die zag dat zijn ploeg kort na de rust dan toch die grote kans aan Club weggaf. Na balverlies stak Vanaken de bal naar Dost, die slim wachtte en de vrijlopende Lang bediende. Die krulde zijn vijftiende competitietreffer via de paal fraai binnen onder het toeziend oog van zijn vader in de tribune: 1-0. De ban was gebroken, de topper kon éindelijk beginnen. Al snel raakte Denswil de paal na een harde kopbal.

Kompany moest ingrijpen en bracht Cullen en Bruun Larsen op het uur, en die laatste verzorgde meteen de assist voor de gelijkmaker. Een ziekenhuisballetje van Denswil werd door de Deen doorgespeeld naar Nmeche, die Mignolet te grazen nam met een gekruist schot. Nog geen minuut later had Bruun Larsen zelfs de 1-2 aan de voet: hij omspeelde de Brugse goalie, maar Rits haalde de bal met gevaar voor eigen leven nog van de lijn. Club wist even niet wat hen overkwam.

Knotsgek slot

De paarse storm ging liggen, en de thuisploeg ging tijdens het vierde kwart van de wedstrijd op zoek naar een winnende treffer. Zo zag Van der Brempt een schuiver voorlangs gaan na een uitgesponnen aanval, daarna was Mitrovic verrast toen een bal van De Ketelaere vanop de achterlijn pal in zijn voeten belandde. Ook Dost mocht afdrukken op aangeven van Okereke, die evenwel beter voor de vrijlopende Lang had gekozen.

Vier minuten voor tijd gebeurde het onwaarschijnlijke: de tegentreffer van Anderlecht. Een uitbraak van paars-wit werd foutief gestopt door Vanaken, Bruun Larsen krulde de vrije trap prachtig voorbij Mignolet (1-2). Het was evenwel nog niet gedaan, want in de 90ste minuut schoof Dost de gelijkmaker binnen.

De blessuretijd had voor beide ploegen nog een prima kans in petto, maar een billijke puntendeling bleek het resultaat. Vooral Club zal daar erg opgelucht mee zijn: het ziet zijn voorsprong van acht punten geconsolideerd, en dat net voor een moeilijke verplaatsing naar Genk vrijdag.