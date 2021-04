Antwerp verliest tweede plaats aan Genk, dat revanche pakt en dit keer op de valreep met 2-3 wint in Champions’ Play-offs

De Champions’ play-offs konden zich geen betere opener wensen. Antwerp en Genk maakten er meteen een spektakelstuk van. De Great Old kocht er echter niks mee. Het gaf een 2-1-voorsprong nog uit handen tegen de Limburgers, die zo revanche namen. Genk wipt door deze zege naar de tweede plaats, op zeven punten van leider Club Brugge dat zondag kan uitlopen als het wint tegen Anderlecht.

Amper twee weken geleden stonden Antwerp en Racing Genk tegenover elkaar. Antwerp pakte toen uit met een enorm straffe comeback. Van 0-2 naar 3-2 in 25 minuten met dank aan twee assists van Refaelov. Maar u weet het: de middenvelder komt niet meer in actie. De meningen van de supporters zijn verdeeld, maar alle analisten zijn het erover eens: ondanks zijn transfer naar Anderlecht zou hij gewoon moeten spelen. Niks van, dacht D’Onofrio, die daags voor de match (pas) de knoop doorhakte. Frank Vercauteren kon zijn plan aanpassen en koos voor Miyoshi. De Japanner kreeg sinds de winterstop amper 184 minuten de kans om zich te tonen, waarin hij goed was voor nul goals en nul assists. En nu moest hij de Gouden Schoen doen vergeten.

Eerlijk is eerlijk: in het veldspel bleek dat geen probleem. Miyoshi toonde zich erg gretig en zijn samenspel met rechtsback Buta verliep vlot. Zijn stilstaande fases – hij wisselde af met Lamkel Zé en Verstraete – waren niet altijd top. Op dat vlak is Refaelov onvervangbaar. Maar verder wist hij te charmeren, zoals in zijn betere dagen onder Ivan Leko.

Zeventien voor Bongonda

Als ploeg begon Antwerp wel matig aan de match. Genk, met Toma op de plaats van de geschorste Heynen, begon meteen te drukken, weliswaar zonder kansen te creëren. Pas na twintig minuten was de bekerwinnaar voor het eerst gevaarlijk. Eerst counterde Antwerp zich bijna naar de 1-0 – Buta en Hongla zagen hun schoten echter geblokt – en vervolgens reageerde Genk met een nog scherpere tegenaanval. De Laet, die mee was opgerukt, greep nu naar de hamstrings en moest Ito laten lopen. Die werd zo niets in de weg gelegd en bediende Bongonda aan de tweede paal. De gelegenheidsaanvoerder, de laatste weken in bloedvorm, had zijn zeventiende van het seizoen maar binnen te tikken. Balen voor Butez, die eindelijk weer in doel stond na de mindere match van De Wolf.

De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en Le Marchand testte met een knappe volley de vuisten van Vandevoordt. Toch mocht ze blij zijn dat het voor rust geen 0-2 werd, want topschutter Onuachu kreeg twee prima kansen, maar die wrong hij de nek om.

Geen vijftigste goal

Geen wissels aan de start van de tweede helft en dat was goed nieuws voor De Laet, die toch even moest worden verzorgd. Met hernieuwde moed ging Antwerp op zoek naar de gelijkmaker en na een gemeten voorzet van Buta had Mbokani de bal maar binnen te koppen. Het had in zijn honderdste wedstrijd voor de Great Old zijn vijftigste doelpunt kunnen zijn, maar de Congolees knikte verrassend hoog over. Wat later bediende hij Hongla, maar diens trap was te slap.

Werd het niet eens tijd voor Lamkel Zé om zijn duivels te ontbinden, vroegen we ons af, en kijk: net op dat moment kreeg hij een dot van een schietkans. Vandevoordt zat er prima tussen, maar op de daaropvolgende corner was het toch raak. Via het hoofd van Thorstvedt en mogelijk ook De Laet kwam de bal bij Le Marchand, die netjes in de hoek kopte. Voor de Franse verdediger, gehuurd van Fulham, was het al zijn derde doelpunt in amper acht competitiematchen. En nu een heel belangrijke.

Erop en erover, dacht Antwerp. Batubinsika kopte bijna de 2-1 binnen, maar het was uitstel van executie voor Genk, dat totaal niet meer in de match zat. Mbokani bediende Miyoshi en die maakte zijn eerste goal in bijna vijf maanden. Uitgerekend de vervanger van Refaelov voltrok een nieuwe comeback, weliswaar met nog een klein half uur op de klok.

Batubinsika uitgekapt

Een poging van Thorstvedt (op Butez), eentje van Arteaga (ver naast): eindelijk – nu het van moeten was – kwamen de bezoekers nog eens aan het vijandelijke doel. Maar dat zijn niet de prijsschutters van Van den Brom. Dat is en blijft vooral Onuachu, al goed voor 31 goals. Correctie: maak er 32 van. 75 minuten lang raakte de Nigeriaan amper een bal goed. Maar nu werd hij diep gestuurd en kapte hij (te) simpel Batubinsika uit, alvorens de bordjes weer in evenwicht te zetten.

Spannend was het absoluut. Nu was het weer aan Antwerp om te komen. Miyoshi ging het niet meer doen, Gerkens loste hem af. Gevaarlijke standjes bleven echter uit en zo leek een 2-2-gelijkspel in de maak. Dat was echter buiten Bongonda gerekend. Het was Ito die uitpakte met een geweldige assist en Bongonda werkte die aan de tweede paal binnen. Genk pakt zo revanche voor de 3-2-nederlaag en gaat alsnog door op zijn elan na de bekerwinst. Het neemt de tweede plaats over van Antwerp.