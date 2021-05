AA Gent blijft na valse start tegen KV Mechelen steken op een gelijkspel

AA Gent lijkt dit seizoen wel verslaafd aan suspens. In de eerste helft tegen KV Mechelen leek het team van Hein Vanhaezebrouck klaar voor de slachtbank, maar na de pauze knokten Odijdja en Co terug. In een mum van tijd wiste Gent een 0-2 achterstand uit en leek zelfs op weg naar een eerste zegen in deze Europe Play-offs. Yaremchuk en Tissoudali faalden echter allebei oog in oog met ex-Buffalo Thoelen. Met deze 2-2 schieten beide ploegen niet veel op.

Bij AA Gent bracht Hein Vanhaezebrouck voor de derde partij op rij hetzelfde basiselftal tussen de lijnen. Zoals verwacht raakten Nurio Fortuna en Giorgi Chakvetadze niet fit voor de start van de play-offs. De geschorste Wouter Vrancken kon effectief geen beroep doen op Engvall, Van Damme en Coucke. Hierdoor verscheen opnieuw het offensieve trio Mrabti, Druijf en Storm aan de aftrap.

Nadat de Buffalo’s de eerste minuten van de partij voor hun rekening namen, verliep de partij bijzonder evenwichtig. Doelgevaar bleef tijdens het eerste half uur uit. Daarvoor liep het bij beide teams al te vaak in een vroeg stadium van de aanvallende acties fout. Daarnaast oogde het Gentse team in die eerste wedstrijdfase nogal slordig en teveel spelers leden al te vaak onnodig balverlies.

En dan ontplofte de partij: Storm kreeg iets teveel ruimte en ontdeed zich wel heel makkelijk van zijn bewaker Ngadeu. Owusu probeerde hem nog af te stoppen maar het schot van Storm schampte de rug van de Fransman en liet Bolat kansloos (0-1). Gent probeerde meteen te reageren maar na balverlies van Owusu ging Storm opnieuw aan de haal en bediende de vrijstaande Druijf die de Mechelse voorsprong meteen verdubbelde (0-2).

Gent speelde nu met het mes op de keel. Door de ruime zege van Oostende, dreigde al meteen een vroege roemloze aftocht in de Europe Play-offs. Bezus zag een poging door Vanlerberghe gekeerd worden. Yaremchuk trapte dan weer met links ruim naast. Even later claimde Bezus een strafschop maar ref Vermboomen en de VAR zagen geen graten in de tussenkomst van Schoofs.

Meteen na rust sloegen de Buffalo’s wel toe: Tissoudali bediende knap Yaremchuk en die passeerde vlotjes Peyre en vloerde Thoelen met een gekruist schot (1-2). En even later stond het zowaar gelijk: één-tweetje Odjidja-Bezus en de Gentse aanvoerder trapte netjes de bal tegen de netten (2-2). Mechelen gaf helemaal niet thuis en mocht even later zelfs van geluk spreken dat de aflegger van Yaremchuk net te hard was om Tissoudali in stelling te brengen.

De metamorfose van AA Gent na rust was indrukwekkend. En zelfs toen de thuisploeg even het tempo liet zakken, kon KV Mechelen amper een vuist maken en een degelijke actie bij elkaar voetballen. Druijf betaalde het gelag en werd door interimcoach Vanderbiest – ongetwijfeld op aangeven van Wouter Vrancen – vervangen door Igor De Camargo. Tissoudali kreeg even later dan toch de kans om zijn treffer mee te pikken maar hij besloot oog in oog met Thoelen naast.

Mechelen stak bij aanvang van het slotkwartier even de neus aan het venster: Schoofs mocht uithalen van op de rand van de zestien maar Bolat keerde zijn schot met de vuisten. Even later was wel bijna raak toen Schoofs een vrije trap mocht nemen: Bolat leek even verrast door een curve in de trap maar de Gentse doelman bracht uiteindelijk toch opnieuw redding.

Gent nam weer over maar de ingevallen Malede en Yaremchuk lieten wenkende kansen onbenut. Nadien trok ook Castro-Montes nog even op avontuur maar werd vakkundig afgestopt door een uitstekende Vanlerberghe. Geen winnaar dus in dit boeiende duel maar bij de thuisploeg zal Hein Vanhaezebrouck de komende dagen ongetwijfeld nog even stil staan bij de wel heel matte prestatie voor rust.