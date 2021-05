Op een diefje: Matt Miazga schenkt Anderlecht in 96ste minuut nog puntje tegen beresterk Antwerp

Vier keer. Zo vaak wist een ijzersterke Antwerp-spits Dieumerci Mbokani te scoren tegen zijn ex-club Anderlecht. De VAR keurde wel twee van zijn doelpunten af, en de overige twee volstonden niet. Paars-wit, waar Verschaeren eerder al gescoord had, maakte in de allerlaatste seconde 2-2 met dank aan Miazga.

De openingsfase werd gekenmerkt door tempo en enthousiasme, maar echte kansen vielen er niet te noteren. Anderlecht, waar Vincent Kompany Bruun Larsen en Cullen bracht voor Ashimeru en Trebel, kreeg wel een vrije trap net buiten de zestien na een fout van Seck op Nmecha. Bruun Larsen mikte in de muur. Antwerp, waar Lukaku en Gerkens de plaats innamen van corona-gevallen Batubinsika en Lamkel Zé, kwam lange tijd niet verder dan een afstandsschot van Miyoshi dat in het dak van de tribune verzeilde.

Eens het eerste kwartier achter de rug was, werd het allemaal nog wat minder. We begonnen de veelbelovende aanvangsfase al te vergeten. El Hadj probeerde het eens van ver, maar besloot over. Op het halfuur ging Murillo op wandel en sneed naar binnen vanop zijn rechterflank. Hij geraakte ver, maar trapte uiteindelijk in het zijnet. Paars-wit was voetballend de betere, maar het vond geen openingen tegen het blok van Antwerp, dat goed stond.

Dé kans van de eerste helft was tegen de gang van het spel in voor de bezoekers. Hongla stuurde Lukaku uitstekend diep, maar die joeg behoorlijk onbegrijpelijk hoog over. Anderlecht mocht van geluk spreken dat Lukaku het hoofd niet koel wist te houden voor doel.

Foto: BELGA

Meteen na de pauze kreeg Antwerp nóg een reuzekans en toen was het wel raak. Cobbaut leed dom balverlies en Mbokani nam het cadeautje in dank aan. Met een heerlijk lobje zette hij doelman Verbruggen schaakmat en bezorgde hij The Great Old de 0-1. Lang liet het antwoord van Anderlecht niet op zich wachten. Acht minuten na de openingstreffer kwam Bruun Larsen met een strakke voorzet vanop links, Verschaeren duwde de gelijkmaker in één tijd tegen de netten. Ei zo na maakte paars-wit er meteen 2-1 van, maar El Hadj mikte op doelman Butez.

Dolle tweede helft

Antwerp leek op zijn beurt meteen weer op voorsprong te komen. Mbokani joeg zijn tweede van de avond vanop de rand van de zestien hard en onhoudbaar in het bovenste van het doel, maar werd na tussenkomst van de VAR afgevlagd voor buitenspel. Middenin de tweede helft waren er twee geweldige kansen voor Anderlecht, maar Bruun Larsen en Nmecha besloten allebei op Butez. En zo stond het nog altijd 1-1, terwijl beide ploegen het gevoel hadden dat ze al op voorsprong moesten staan.

Foto: BELGA

De bezoekers waren beduidend gevaarlijker dan in de eerste helft. Dat bleek nog eens toen Mbokani op doel kopte van middenin de zestien, maar Verbruggen reageerde alert. Even later kopte ‘Dieu’, die een sterke partij speelde, nog eens over. En hij was nog niet klaar. Na een prachtige doorsteekpass van Hongla keilde Mbokani dan toch de 1-2 voorbij Voorbruggen. Of toch niet… De VAR, die stilaan de hoofdrol opeiste, keurde opnieuw af voor een buitenspelgeval helemaal aan het begin van de Antwerpse aanval. Nog altijd 1-1.

Dik vijf minuten voor tijd kreeg Antwerp dan toch wat het verdiende. Trebel duwde Buta onderuit in de zestien en de bal ging op de stip. Mbokani kreeg de kans om eindelijk zijn tweede te maken en trapte de penalty door het midden in doel. Vier keer gescoord tegen zijn ex-club, waarvan twee geldige doelpunten. Chapeau.

Lang leek de topprestatie van Mbokani Antwerp de drie punten op te leveren, maar in de allerlaatste seconde van de blessuretijd kopte Miazga de 2-2 nog voorbij Butez. Een verrassend einde van een dolle tweede helft. Antwerp blijft derde op drie punten van nummer twee Genk, Anderlecht is vierde met evenveel punten.