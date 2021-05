Genkse spitsen fusilleren Club Brugge! Wordt het toch nog een spannende titelstrijd?

Wie anders dan Paul Onuachu heeft ervoor gezorgd dat Racing Genk de maat kon nemen van Club Brugge? De Nigeriaan fusilleerde op het uur Simon Mignolet, een doelpunt dat Club de adem afsneed. Ito en Thorstvedt maakten er een kleine pandoering van: 3-0. Genk nadert tot op vijf punten van de Bruggelingen en bezorgt de Champions’ Play-offs een onverwachte spankracht.

“Genk en Club zijn met voorsprong de best scorende ploegen van 1A. Het kan niet anders dan een open wedstrijd met veel kansen worden.” Aldus Club Brugge-trainer Philippe Clement, in aanloop van het bezoek aan zijn gewezen werkgever. Maar hoe kon het dan aan de rust 0-0 staan, na slechts een handvol uitgespeelde kansen? Willen beide ploegen in deze fase van het seizoen liever niet verliezen dan te winnen? Begint de play-off-koorts pandemische vormen aan te nemen?

Racing Genk moest winnen om nog de schijn van een titelstrijd hoog te houden, maar ving de landskampioen op in een laag blok. Het speculeerde op de snelle uitbraak naar de aanvallers Ito, Bongonda en Onuachu, maar kon Simon Mignolet in de eerste helft maar sporadisch bedreigen. De Truienaar moest alleen maar ingrijpen na een voorzet van Gerardo Arteaga en een afstandsknal van Jhon Lucumi. Bryan Heynen keerde terug uit schorsing maar kon zijn stempel niet drukken.

Dan was de terugkeer van die andere geschorste, Clinton Mata, bepalender. Met de Angolese Belg had Club Brugge opnieuw een performante rechterflank en moest ook Theo Bongonda op zijn tellen passen. Een gevolg van de terugkeer van Mata was dat Odilon Kossounou opnieuw in het centrum van de verdediging speelde en Mats Rits zijn vertrouwde plek als nummer zes weer innam.

Foto: BELGA

Club Brugge was dominant in de eerste helft, zonder heel grote kansen af te dwingen. Dost legde af voor Lang, maar Cuesta blokte het schot met links van de Nederlander af. Na een vrije trap van Charles De Ketelaere verloor Brandon Mechele maar net het kopbalduel van Paul Onuachu. En op slag van rust legde Lang terug op Rits, de Mechelaar klopte doelman Maarten Vandevoordt maar Jhon Lucumi redde op de lijn.

31e voor Onuachu

Na rust probeerde Club Brugge de druk aan te houden. Maar even voor het uur was daar toch Bryan Heynen. Charles De Ketelaere verloor de bal waarop de Genkse aanvoerder Paul Onuachu kon aanspelen in de zestien. Odilon Kossounou verdedigde te ver van zijn man en de Nigeriaanse topschutter kon zijn 31ste van het seizoen scoren. Hij verbetert daarmee het clubrecord van Wesley Sonck.

Foto: Belga

Clement reageerde door Charles De Ketelaere te offeren voor David Okereke. “CDK”’s beste acties kwamen toen hij vanaf rechts kon komen. Op zijn linkerflank was hij andermaal ongevaarlijk.

Maar toch was het Genk dat het gevaarlijkst bleef. Eerst kopte Onuachu over na een vrije trap van Ito. Daarna kon Ito alleen doorgaan op zijn rechterflank en jaste hij de bal vanuit een scherpe hoek heerlijk in doel. En nauwelijks twee minuten later zorgde Kristian Thorstvedt voor de al even heerlijke 3-0. Met een Zidane-beweging maakte hij ruimte voor zichzelf en vloerde hij Simon Mignolet vanop afstand.

Onmacht

Van de driedubbele mokerslag herstelde Club niet meer. Invallers als Tahith Chong en Youssouph Badji stralen vooral onmacht uit. Club weet nu dat het minstens tot zondag moet wachten om kampioen te worden. Er wacht blauw-zwart volgende week een dubbele confrontatie met de Great Old – donderdag op de Bosuil en zondag op Jan Breydel. In de wetenschap dat nieuw puntenverlies zou kunnen betekenen dat de allerlaatste speeldag – thuis tegen Genk – mogelijk beslissend wordt.