Spektakelstuk brengt spanning terug in Europe Play-offs: KV Mechelen staat op uit de doden en klopt KV Oostende (5-3)

Waar KV Oostende komt, regent het goals. Al viel dat zondag wel lelijk tegen voor de kustjongens. Na een waar spektakelstuk (en een 0-2-achterstand) hield KV Mechelen de punten alsnog thuis na een spectaculaire remonte: 5-3. Door de zege van Malinwa komt alles in de Europe Play-offs opnieuw op een zakdoek, want KVO ziet z’n voorsprong slinken tot twee puntjes. De strijd om de Conference League belooft zo ongemeen boeiend te worden.

Het kan verkeren, want de klus zag er op het halfuur eigenlijk al geklaard uit voor KV Oostende. In een aangename partij werd er al vroeg een doelpunt van Druijf afgekeurd voor buitenspel, maar daarna versierden de kustjongens een dubbele voorsprong in het AFAS Stadion. Eerst strafte Sakala aarzelend verdedigend van Peyre af met een droge knal in de rechterbenedenhoek, in minuut 30 kopte Theate op hoekschop van Hjulsager netjes binnen. Voor de centrale verdediger, die vorige week ook al scoorde tegen Standard, was dat al zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Oostende op rozen, al leidde dat tot concentratieverlies en schlemielig verdedigend werk.

Van dood naar springlevend

Want nog voor de rust voetbalde Malinwa zich helemaal terug in de wedstrijd: van dood naar springlevend. Eerst kon Storm de aansluitingstreffer scoren - hij mikte door de benen van Hendry én Hubert. En vier minuten later liep Mrabti aan de eerste paal perfect in om de gelijkmaker te netten. Twee tegengoals op enkele minuten tijd bij een riante voorsprong: ’t overkwam KVO vorige week ook al tegen Standard. Even leek het onmogelijke zelfs realiteit te worden, maar de 3-2 van Hairemans werd voor de rust afgekeurd door een voetje buitenspel. De Kustboys op verzuipen. Aan de overkant moest Thoelen wel nog een kopbal van Kvasina uit zijn kruising rammen.

Foto: BELGA

De thuisploeg ging na de rust gewoon verder op haar elan, want Mrabti schoot al snel een kans om op voorsprong te komen vanuit een schuine hoek richting de lege tribune. Toen vond Storm het tijd om de hoofdrol op te eisen. Eerst probeerde de winger een penalty te versieren na een duik - de VAR moest tussenkomen om Van Driessche te corrigeren - daarna was het wél raak toen Storm naar binnen kneep en Hubert kansloos liet in de verste hoek. Van 0-2 naar 3-2: Oostende kon de Conference League al ruiken, maar liet het ticket plots als zand door de vingers glippen.

Vanlerberghe kroont zich tot matchwinnaar

KVO probeerde nog een puntje uit de brand te slepen: een bedrijvige Boonen kwam in het veld, en tien minuten voor tijd kon Hjulsager de 3-3 vanuit een scherpe hoek in het dak van het doel prikken. De match leek op weg naar een orgelpunt met een beslissende goal voor een van beide ploegen, en die kwam er ook. Een afvallende bal kwam in de voeten van Vanlerberghe terecht, die op de rand van de zestien raak trof. In de blessuretijd legde De Camargo de zware 5-3 vast met een binnenlegger. KV Mechelen en Standard naderen zo tot op twee punten van Oostende, dat wel leider blijft in de Europe Play-offs.