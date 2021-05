Standard buigt achterstand nog helemaal om en wipt in Europe play-offs over AA Gent, dat weer een penalty mist

En daar is het Gentse penaltysyndroom opnieuw van nooit helemaal weggeweest. Odjidja mocht in het slotkwartier de bal op de stip leggen maar de Gentse aanvoerder miste oog in oog met Bodart. De zevende keer al dit seizoen dat de Buffalo’s in de vaderlandse competitie een strafschop missen. En mede door die dure misser kon een bijzonder matig Standard onverhoopt de drie punten thuishouden. Voor AA Gent lijkt het nu echt wel einde verhaal in de strijd om Europees voetbal.

Door de schorsing van Sissako en Carcela én de blessures van Dussenne, Bokadi, Muleka en Siquet kwam er een bijzonder experimenteel elftal aan de aftrap bij Standard. Mbaye Leye passeerde ook Bastien, Lestienne en Fai. En met Calut en Delferière gooide hij twee youngsters in de basis, terwijl Jans en Cimirot ook verrassend aan de aftrap verschenen. Vanheusden viel dan weer af als 19e man. Minder personele wissels bij de Buffalo’s: Hein Vanhaezebrouck bracht opnieuw hetzelfde basiselftal aan de aftrap.

Nadat Standard vorige week een flinke oplawaai incasseerde van Oostende, was het uitkijken naar de reactie van het team van Leye. Maar het waren de bezoekers die de partij al snel in handen namen. En bij de eerste kans was het ook meteen raak: Castro-Montes mocht in de as van het land op avontuur en bediende prinsheerlijk Bezus die Bodart kansloos liet (0-1).

De Rouches hadden niet meteen een gevatte reactie in huis en de Buffalo’s stoomden lekker door. Maar zowel Yaremchuk – bij een scherpe tegenvaller na een Luikse hoekschop - als Tissoudali verzuimden om de Gentse voorsprong verder uit te diepen. Vooral bij die laatste fase zag de Luikse defensie er slecht uit: Bezus gooide zich als een pitbull op de bal en troefde hierbij Gavory af als een miniem. Maar net als tegen Mechelen, bleek efficiëntie een werkpunt voor Tissoudali.

Foto: BELGA

Bodart houdt krasselend Standard recht

Iets na het half uur stak de thuisploeg dan toch eens de neus aan het venster maar de kopbal van Klauss was een makkelijke prooi voor de attente Bolat. Gent was in die fase ook net iets slordiger, Ngadeu illustreerde dat met twee mindere tussenkomsten maar de thuisploeg profiteerde niet. De beste kans voor rust was zelfs nog voor de Buffalo’s maar de steekbal van Odjidja op Yaremchuk was net iets te lang waardoor Bodart redding kon brengen.

Na rust stelden ook het tiental enthousiaste Standard-fans die de partij van buiten het stadion volgden, dat Leye geen wissels had doorgevoerd. Een kentering viel er evenmin te noteren in de beginfase van de tweede helft. Al kwamen de bezoekers nu ook niet bepaald bijster scherp uit de kleedkamer. En zo bleven doelkansen ook uit. Tissoudali en Yaremchuk combineerden wel nog eens aardig maar de Oekraïense spits werd teruggefloten wegens buitenspel.

Foto: BELGA

Tissoudali geeft opnieuw niet thuis in de zone van de waarheid

Zelfs Bodart deelde even in de Luikse malaise, de doelman van de Rouches verdedigde kinderlijk zwak uit maar Tissoudali nam het geschenk niet aan. Even later was het opnieuw de Nederlandse Buffalo die zich liet opmerken maar andermaal bleek zijn vizier niet goed afgericht. Aan de overkant zowaar toch ook eens Luiks doelgevaar: de vrije trap van Amallah zoefde rakelings naast de kooi van een kansloze Bolat. Gent was gewaarschuwd maar even later was het dan toch raak toen Amallah op aangeven van de net ingevallen Tapsoba de gelijkmaker in doel krulde (1-1).

AA Gent was meteen weer bij de les want een gelijkspel volstond niet in de race voor Europees voetbal: Odjidja stuurde Yaremchuk op pad maar die zag zijn poging goed gekeerd worden door Bodart. Vanhaezebrouck greep ook meteen in en bracht Kums en Malede voor Tissoudali en Bezus. Maar het was toch weer het duo Yaremchuk-Odjidja die voor doelgevaar zorgde, de Gentse kapitein bediende magistraal de Gentse topschutter maar die besloot op Bodart.

Foto: BELGA

Opnieuw verknoeit AA Gent een elfmeter

Standard toonde zich echter onvoorstelbaar efficiënt en toen Hanche-Olsen de bal wilde ontzetten, profiteerde Balikwisha optimaal (2-1). Lang leek de thuisploeg niet te kunnen genieten van die voorsprong want Bodart haalde Malede onderuit en Boterberg wees naar de stip. Odjidja nam als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid maar de Gentse skipper trapte zwak binnen het bereik van Bodart.

En zo dreigt het seizoen van AA Gent er al op te zitten na amper twee speeldagen van de Europe play-offs. Net zoals Hein Vanhaezebrouck had voorspeld bleek zijn team niet bij machte om 90 minuten lang op de afspraak te zijn tegen een nochtans niet eens indrukwekkend Standard dat wel de ultieme strohalm greep. Uiteindelijk zal leider Oostende ongetwijfeld het meest tevreden zijn met dit resultaat.