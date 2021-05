Standard gaat thuis onderuit tegen nieuwe leider Mechelen, Vanheusden maakt comeback

KV Mechelen is de nieuwe leider in de Europe play-off. Malinwa ging op bezoek bij Standard winnen met 1-2 en profiteert zo van de nederlaag van KV Oostende eerder op de dag tegen AA Gent (1-2).

Standard heeft geen gevolg kunnen geven aan de zege tegen AA Gent. De Rouches gingen in eigen huis ten onder tegen KV Mechelen: 1-2. Zinho Vanheusden maakte in de slotfase zijn comeback na zes maanden blessureleed.

Mbaye Leye wijzigde zijn ploeg op drie plaatsen ten opzichte van de 2-1-overwinning tegen Gent. Calut, Jans en Delferriere verdwenen uit de ploeg. Siquet, Sissako en Muleka kwamen erin. Bij KV Mechelen liet Wouter Vrancken, die zijn 100ste match als Malinwa-trainer afwerkte, zijn basiselftal ongewijzigd.

Niet onterecht, als je het eerste uur op Sclessin zo zag. De bezoekers zetten Standard hoog onder druk en waren lang de betere ploeg. Het resulteerde in de vroege 0-1. Bodart duwde een schot van Storm knullig tegen Gavory aan en het eigen doelpunt was een feit.

Foto: BELGA

Standard reageerde via Muleka, maar het schot van de Congolees ging over. Aan de overkant kon Bodart een hard schot van Storm enkel wegboksen. De linksvoor is de man in vorm van Malinwa, maar had vlak na rust altijd de 0-2 moeten maken. Na balverlies van Amallah ging het via Druijff en Mrabti naar de ex-speler van Club Brugge. Hij mikte van binnen de kleine rechthoek naast het doel van Bodart.

Niet veel later was het toch raak voor Storm. Met een simpele passeerbeweging werkte hij zich voorbij Jans en vervolgens trof hij in de korte hoek raak. KV was via Druijff nog dichtbij de 0-3, maar het was Standard dat nog scoorde. In een rommelige fase haalde Raskin uit naar doel. De deviatie van Laifis verraste keeper Thoelen: 1-2.

Foto: BELGA

De Rouches, die het tot dan heel moeilijk hadden, kregen meteen na de aansluitingstreffer een nieuwe meevaller in de vorm van de (terechte) rode kaart voor Peyre. De druk werd opgevoerd. Laifis kon bijna profiteren van een inschattingsfout van Thoelen. De bal van de Cyprioot strandde echter op de paal. De Looienaar kwam daarna wel goed tussen op een knappe kopbal van Muleka.

Leye bracht nog Vanheusden, die na een halfjaar blessureleed zijn comeback mocht maken. De Hasselaar toonde zich meteen met een gevaarlijke kopbal en een voorzet van Jans, maar baten deed het niet.

Mechelen hield stand en pakt met 7 op 9 de leiding in de Europa play-offs. Standard is voorlopig laatste. Zondag treffen de twee ploegen elkaar weer, dan Achter de Kazerne.

Foto: BELGA

STANDARD: Bodart - Siquet, Sissako, Laifis, Gavory - Balikwisha, Cimirot, Raskin, Amallah - Muleka, Klauss

KV MECHELEN: Thoelen - Walsh, Peyre, Vanlerberghe, Bijker - Vranckx Schoofs - Hairemans, Mrabti, Storm – Druijf

VERVANGINGEN: 33’ Siquet door Tapsoba, 46’ Cimirot door Jans, 71’ Hairemans door Bateau, 74’ Druijff door De Camargo, 79’ Amallah door Bastien, 81’ Storm door Shved, 81’ Mrabti door Kabore, 81’ Sissako door Vanheusden

DOELPUNTEN: 14’ Gavory (own-goal) 0-1, 54’ Storm 0-2, 68’ Laifis 1-2

GELE KAARTEN: 35’ Amallah, 37’ Leye, 73’ Walsh, 84’ Bijker

RODE KAART: 68’ Peyre.

SCHEIDSRECHTER: Van Damme

TOESCHOUWERS: Gesloten deuren