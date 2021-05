Golden boy Charles De Ketelaere en invaller Hans Vanaken trappen Club Brugge naar zucht van titel

De titel is na de 2-1-zege tegen Antwerp nu echt in zicht voor Club Brugge. Na een moeilijke eerste helft werd de wedstrijd beslist in vijf dolle minuten na rust. Charles De Ketelaere scoorde op het uur de 1-0, maar Mbokani hing de bordjes meteen daarna weer gelijk. Butez veroorzaakte echter een strafschop, waardoor invaller Hans Vanaken de winning goal vanop de stip maakte. Club Brugge heeft zo genoeg aan een gelijkspel donderdag op Anderlecht om de tweede landstitel op een rij binnen te halen.

De clash tussen Club Brugge en Antwerp was een van de sleutelwedstrijden in deze play-offs. Genk had zaterdagavond de druk op Club Brugge nog wat meer opgevoerd door in het slot met 1-2 te winnen op Anderlecht en zo te naderen tot op twee punten. Bij een nederlaag van blauw-zwart lag de titelstrijd weer helemaal open.

Foto: Isosport

“Club Brugge moet vooral doen wat het anders doet. De routine behouden en niet plots het systeem volledig omgooien, want dan neemt de stress alleen maar toe”, zei sportpsycholoog Michael Verschaeve eerder in onze krant over hoe Club moet omgaan met de druk. Philippe Clement dacht daar toch wat anders over. De coach van Club gooide zijn systeem niet plots om, maar liet wel net zoals in de heenwedstrijd tegen Antwerp tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken op de bank starten. Rits stond opnieuw in de basis om voor meer infiltraties te zorgen.

Frank Vercauteren gaf voor de match dan weer nog eens aan dat het “fysiek zwaar is voor de spelers”. Maar beide ploegen kwamen wel beter voor de dag dan afgelopen donderdag. In de eerste minuten werd Mbokani meteen twee keer gevonden. Club holde achter de bal aan. Na een vijftal minuten claimde blauw-zwart echter een penalty. Na een foutje achterin bij Antwerp kreeg Mata een vrijgeleide. De Laet leunde op de verdediger, maar scheidsrechter Laforge gaf geen krimp. Ook de VAR kwam niet tussen, want de fout gebeurde buiten de zestien.

Het voorval luidde wel meer aanvalsdrift van Club in. Schoten van Lang en Vormer werden afgeblokt. Een vrije trap van die laatste vloog nipt over. Ondanks de kansjes walste Club echter niet over Antwerp. De troepen van Vercauteren zaten er telkens kort op en probeerden de thuisploeg hoog op te vangen.

Foto: BELGA

Net zoals in de heenmatch toonden beide ploegen hun verdedigende kwaliteiten en was het moeilijk om grote kansen bij elkaar te voetballen. Iets voorbij het halfuur lukte het Club dan toch. Een voorzet van Vormer vond de vrijstaande Dost op een metertje van doel. In plaats van zelf te scoren, besloot Dost onbegrijpelijk om af te leggen op Rits. De Antwerp-verdedigers konden nog nipt de aflegger wegwerken. Wat een misser van de Nederlandse spits van Club. De thuisploeg had intussen wel het commando overgenomen van Antwerp en claimde opnieuw een strafschop na hands van Seck. Zijn arm hing echter tegen zijn lichaam. Net voor rust had De Ketelaere nog een knappe crosspass in petto. Hij vond Lang die richting doel knalde. Dost raakte de bal nog aan, maar Butez redde.

In de tweede helft had Clement zich toch bedacht en verscheen Vanaken aan de aftrap in de plaats van Rits. Het spel ging goed op en neer, maar opnieuw vloeiden daar aanvankelijk weinig grote kansen uit voort. Antwerp zocht vooral Miyoshi om aanvallen op te zetten, maar de kleine Japanner lag onder in de duels met de Brugse verdedigers. Bij Club waren de voorzetten dan weer niet op maat van Dost.

Foto: Isosport

De Ketelaere probeerde het dan maar met een een-tweetje met Dost. De youngster zette daarna Le Marchand in de wind en werkte in twee tijden voorbij Butez. 1-0 voor Club. De vreugde bij de thuisploeg was bijzonder groot, maar na de eerstvolgende aanval van Antwerp hingen de bordjes alweer gelijk. Lukaku gaf een lage voorzet, Mbokani schoof onhoudbaar binnen.

Bij Club lieten ze hun hoofd echter niet hangen. De Ketelaere stuurde Lang, die behalve een akkefietje met Hongla in de eerste helft zo goed als onzichtbaar was, diep. Butez kwam uit z’n doel en beging een overtreding op de Nederlander. Laforge wees naar de stip en invaller Vanaken trapte Club zo vanop elf meter richting de overwinning. Antwerp drukte wel nog, maar scoren lukte niet meer. Antwerp kreeg nog twee reuzekans toen Mignolet onder de bal doorging, maar de bal rolde naast. Lang kreeg aan de overkant even voordien nog de kans op de 3-1, maar was te egoïstisch. In plaats van af te leggen op de vrijstaande Vormer probeerde hij het zelf. De bal belandde naast doel.

De voorsprong op Genk bedraagt zo weer vijf punten voor Club. Blauw-zwart kan dankzij de zege donderdag kampioen worden nog voor aanvang van de wedstrijd tegen Anderlecht als Genk even voordien tegen Antwerp punten laat liggen. Als Genk wint tegen Antwerp heeft Club genoeg aan een gelijkspel op Anderlecht voor de tweede landstitel op een rij.