Pech voor Club Brugge: invaller Cyriel Dessers bezorgt Genk in het slot de zege bij Anderlecht

Club Brugge staat meer dan ooit onder druk. Racing Genk is met een verdiende 1-2 zege in Anderlecht zaterdagavond genaderd tot op twee punten van de leider. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel af te stevenen, maar in het slot kregen de Limburgers toch wat ze verdienden en bezorgde invaller Dessers hen de overwinning. Genk heeft als nummer twee nu zes punten meer dan nummer vier Anderlecht.

Racing Genk nam een betere start dan afgelopen woensdag in eigen huis. Het nam initiatief en na een goeie vijf minuten leverde dat een eerste poging op van Ito. Anderlecht-doelman Verbruggen bracht redding. De Limburgers bleven domineren, terwijl paars-wit weinig tot niets klaarmaakte. Na een kwartier leidde het Genkse overwicht tot een verdiende voorsprong. Sardella leed balverlies aan Ito. Die speelde door naar Bongonda. Verbruggen kon het schot pareren, maar Onuachu stond op de juiste plaats voor de rebound en moest de 0-1 maar binnen duwen. Zijn 33e competitietreffer al dit seizoen.

Foto: JEFFREY GAENS

Tien minuten na de tegentreffer was er opnieuw slecht nieuws voor Anderlecht. Sardella viel geblesseerd uit. Zijn plaats werd ingenomen door Cobbaut, die nog maar enkele dagen geleden geslachtofferd was na enkele mindere prestaties. Beter nieuws liet echter niet lang op zich wachten voor paars-wit. Na goed samenspel met Verschaeren ranselde Nmecha de 1-1 op het halfuur in de rechterbovenhoek.

Foto: BELGA

Hoewel Anderlecht na de 0-1 wel gretiger en dreigender was geworden, werd het toch behoorlijk rijkelijk bediend met de 1-1 ruststand. Racing Genk was duidelijk de betere ploeg van de eerste helft. Het zette RSCA goed vast, waardoor de Brusselaars hun combinatiespel nauwelijks konden laten zien.

Ook bij de start van de tweede helft namen de bezoekers meteen de bovenhand. Meteen was er een kans voor Bongonda, maar hij besloot net naast. Terwijl Anderlecht nog altijd niets klaarmaakte, zorgde Heynen voor een tweede Genkse mogelijkheid na de rust. Hij haalde op rechts de achterlijn en bracht voor tot bij Onuachu, die de bal niet goed raakte met het hoofd.

Dessers de verlosser

Op het uur kwam paars-wit toch eens opzetten. Verschaeren stak door tot bij Nmecha, maar die kon er niet goed bij en mikte ruim naast. Daarna was het opnieuw de beurt aan Genk waar Heynen aanlegde vanop de rand van de zestien, maar hij besloot over. Dat deed even later ook Bongonda bij een niet onaardige poging van heel ver.

Foto: BELGA

Anderlecht bleef zwaar onderliggen. Vincent Kompany probeerde daar iets aan te veranderen door Amuzu en Bruun Larsen te brengen voor Verschaeren en Ashimeru, maar ook dat bleek niet meteen de oplossing. Genk bleef er op zijn beurt niet in slagen dat tweede doelpunt te maken waar het zo naar verlangde, en kwam ondanks zijn overwicht slechts heel af en toe in de buurt. John van den Brom hoopte dat Dessers, die in het slotkwartier in de plaats kwam van Onuachu, de verlossing kon brengen.

En jawel, de Genkse wissel pakte goed uit. Vijf minuten voor tijd – op het moment dat het er alle schijn van had dat de wedstrijd rustig naar een gelijkspelletje kabbelde - legde Bongonda aan voor een vrije trap, die hij goed op het hoofd van Dessers mikte. De invaller kopte van dichtbij de winnende treffer onder Verbruggen door. In Limburg mogen ze weer dromen van de landstitel. De druk ligt morgen bij Club, dat thuis Antwerp ontvangt.

