KV Mechelen grijpt opnieuw de leiding in Europe play-offs en telt Standard helemaal uit met vlotte zege

Met een derde opeenvolgende zege behield KV Mechelen zijn leidersplaats in de Europe play-offs. Doelpunten van Schoofs (2x) en Shved zorgden voor een verdiende, zij het lichtjes overdreven 3-1-zege, die Standard zo ook meteen mathematisch uit koers mepte. Minpunt was wel de enkel -en kuitblessure die man in vorm Storm opliep. Bij de Rouches viel ex-Mechelaar Jean-François Gillet in, bij KVM maakte Engvall zijn wederoptreden.

Net als de vorige twee partijen hield Wouter Vrancken vast aan zijn vertrouwde elf. Thibaut Peyre was na zijn rode kaart in Sclessin nog speelgerechtigd. Hij mist wel de laatste twee duels. Bij de bezoekers ontbraken de geblesseerden Cimirot en Raskin en in extremis bleek ook Amallah onvoldoende fit. Zo kwamen Delferriere, Bastien en Lestienne in de ploeg.

Prima start voor KVM

KV Mechelen tapte in de openingsfase uit het vaatje waarmee het dit seizoen al meermaal succes boekte. Met mooi en verzorgd voetbal trachtte het zich een weg naar Standard-doelman Bodart te spelen. Na een van die mooie aanvallen over links vond Schoofs Hairemans, maar diens schot ging naast. De Deurnenaar probeerde het drie minuten later opnieuw en ook nu miste zijn schot doel.

De thuisploeg toonde opnieuw veel overgave en dat leverde na een dozijn minuten succes op. Hairemans tackelde het leer uit de voeten van Gavory, waarna Druijf Schoofs alleen voor Bodart zette. Buitenkantje links wipte de Limburger de bal handig over de Luikse goalie in het lege doel. Alweer een prima start voor de Mechelaars, al hadden de bordjes al snel in evenwicht kunnen hangen. Lestienne zette Muleka alleen voor Thoelen, maar de Congolees miste zijn afwerking volledig. Aan de overkant smoorde Siquet nakend doelgevaar van Storm in de kiem.

Oude bekende valt in

Nadat hij na de 1-0 al verzorging nodig had, moest Bodart na een nieuw contact met Druijf definitief naar de kant. Jean-François Gillet, de man die in 2015 in KVM-plunje drie strafschoppen tegen Anderlecht pakte, mocht zo zijn eerste speelminuten vieren dit seizoen. En Gillet mocht meteen aan de slag toen Storm de verste paal viseerde. KVM was baas en Druijf kon net niet bij voorzetten van Schoofs en Mrabti. Gillet redde vervolgens nieuwe pogingen van Hairemans en Schoofs. Tussendoor animeerde Vranckx nog even door een hoge bal doodstil op zijn voet neer te leggen. De thuisploeg domineerde Standard volledig: wat een contrast met het duel Achter de Kazerne in de reguliere competitie.

Foto: BELGA

Toch bleef het oppassen geblazen, want met Lestienne en Balikwisha beschikte Standard over heel wat offensieve snelheid. Na balverlies van Vanlerberghe kwam Lestienne in balbezit. Bijker en Thoelen konden Balikwisha nog net het scoren beletten. De eerste helft kabbelde naar zijn einde, al was er nog opschudding toen Storm na een voorzet zonder tegenstander in de buurt geblesseerd bleef liggen. De winger probeerde het nog, maar werd dan toch gewisseld voor Shved. KVM leek even aangeslagen en na balverlies van Peyre kwam Balikwisha in schietpositie. Via het lichaam van de teruggekeerde Peyre spatte de bal uiteen op de paal. In de slotseconden kreeg ook Lestienne nog twee prima kansen, maar geel-rood behield zijn voorprong tot aan de rust.

Meteen twee grote kansen

Leye wisselde bij de rust Delferriere voor Shamir in de hoop het tij te keren. Toch was het alweer KVM dat het eerst dreigde. Na een mooi hakje van Schoofs kreeg Shved een prima doelkans. Met links mikte hij de bal echter naast de kooi van Gillet. En ook de thuisploeg kwam even later goed weg. Peyre liet Shamir te makkelijk koppen, maar via de staak en Thoelen ging de bal weer het speelveld in. Standard zette beter druk dan in de eerste helft en KVM moest even naar adem happen. Toch vond het die adem zeer snel. Walsh stuurde Druijf in het straatje en zijn voorzet werd door Shved nu wél tegen de touwen getrapt. Een aanval die veel deed denken aan de 2-2 van Mrabti tegen Oostende, toen Druijf eveneens vanop rechts voor de assist zorgde.

Foto: BELGA

De goal gaf Malinwa even vleugels. Walsh werd door de buitenspelval geloodst, maar zijn schot verdween naast. Een afleggertje naar Shved was een betere keuze geweest. Standard gaf echter niet op. Lestienne (voorlangs) en Klauss (op Thoelen) konden niet voor de aansluiter zorgen. Met nog ruim een kwartier te spelen kwam dan toch het genadeschot. Balikwisha werkte een pass van Hairemans slecht weg en Schoofs deed met zijn tweede van de middag de boeken definitief toe, waarna een reeks applauswissels volgden. Zo maakte Engvall exact vier maanden na zijn laatste duel tegen Charleroi zijn wederoptreden. Een minuut voor tijd kon Muleka op voorzet van Gavory nog voor de eerredder zorgen. In de ultieme slotfase zag Gavory zelf de 3-2 nog op de lat uiteenspatten.

KV Mechelen pakte zo zijn derde zege op rij en lijkt met AA Gent te gaan duelleren voor de eerste plaats. Voor Standard is het door deze nederlaag onmogelijk om nog zowel KV Mechelen als AA Gent voorbij te gaan in het klassement.