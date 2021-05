AA Gent walst over tien man van KV Oostende en komt na ruime zege aan de leiding in Europe play-offs

Efficiëntie, dat was zondagmiddag het toverwoord bij AA Gent. Voor de pauze domineerde Oostende de debatten maar een heerlijke counter – magistraal afgerond door Bezus – luidde de Gentse zege in en toen Hubert rood pakte nadat hij de doorgebroken Bezus onderuithaalde, zag KVO-coach Blessin de bui al hangen. Gent liet zich niet meer verrassen na de pauze en stoomde onder impuls van een overmoeibare Bezus door naar een riante uitzege: 0-4.

Bij de Buffalo’s kregen de spelers die vorige donderdag wonnen van KVO opnieuw het vertrouwen van Hein Vanhaezebrouck. Alexander Blessin koos dan weer verrassend voor Boonen en Ndicka, waardoor Bataille en Tanghe naar de bank verhuisden. Gueye startte eveneens andermaal op de bank bij de Kust Boys die wel opnieuw een beroep konden doen op Jack Hendry. De Schotse verdediger was voldoende hersteld van een schouderblessure.

Oostende besefte dat ze enkel met een thuiszege in de running bleven voor de eindzege in de Europe Play-offs. En daarom gingen ze door op het elan van de tweede helft van de partij in de Ghelamco Arena. KVO ontwikkelde zoals vanouds hoge druk en via D’Haese en Hjulsager staken ze al snel de neus aan het venster. Bolat kwam ook al vroeg met de schrik vrij toen hij op een hoekschop de bal pardoes tegen zijn eigen paal bokste.

De Buffalo’s kwamen in de openingsfase nauwelijks aan voetballen toe. Het middenveld had haar handen vol met de loopacties van de thuisspelers en de spitsen werden dan ook amper tot niet bereikt. Maar toch was het AA Gent dat halverwege de eerste helft de score opende: Yaremchuk bediende knap zijn landgenoot Bezus en die bleef koelbloedig: de Oekraïense middenvelder stormde op Hubert af en vloerde hem met een heerlijke lob (0-1).

Hubert gaat in de fout

KVO was allerminst aangeslagen door die Gentse treffer en Hjulsager fungeerde daarbij als de grote inspirator. De Deense offensieve middenvelder bracht Godeau herhaaldelijk in verlegenheid en lag aan de basis van de meeste Oostendse aanvallen. En toen liep het helemaal fout voor het team van Blessin. Bezus reageerde gevat op een mindere pass van Hubert naar Vandendriessche en dwong vervolgens de KVO-doelman in de fout. Een strenge Lambrechts twijfelde niet en trok zonder verpinken rood voor Hubert.

Oostende moest duidelijk even bekomen van die opdoffer en het ging plots ook defensief onzeker acteren. Ngadeu profiteerde bijna van de gelegenheid maar kopte net naast. Ook offensief kon KVO door die man-minder-situatie niet langer dezelfde druk ontwikkelen. En even later sloegen de Buffalo’s opnieuw toe: Odjidja tikte de bal in één tijd door tot bij Castro-Montes die invallersdoelman Castro van dichtbij kansloos liet (0-2).

Rustig Gents meesterschap

Na rust greep Blessin in. Ridder of mis, dacht de Duitser en Kvasina moest voor extra stootkracht zorgen in de Oostendse voorhoede. Gent hield de partij evenwel rustig controleren. Doordat Blessin bij die wissel D’Arpino had geofferd, konden Odjidja en Co op het Gentse middenveld al bij al vlot de bal blijven rondtikken en zo ontstond er onvermijdelijk ook ruimte.

Gent liet evenwel na om de klus af te maken. Samoise kreeg al vroeg dé kans om de partij te beslissen maar de jonge Gentenaar besloot overhaast naast. En enkele minuten later rondde Yaremchuk een prima rush van Malede bijna perfect maar de Gentse topschutter zag zijn pegel op de paal stranden. Aan de overkant kwam dan weer goed tussenbeide op een poging van Sakala. Gent ging nu vrolijk verder met aanvallen en het was wachten op Bezus die van dichtbij zijn tweede van de middag maakte (0-4).

Een ideaal scenario voor Hein Vanhaezebrouck die dan ook duchtig wisselde. Zo kregen enkele jongens wat rust maar konden andere spelers zoals Tissoudali en De Bruyn nog wat extra ritme opdoen. Uitblinker Bezus mocht met het slotkwartier in het zicht ook gaan douchen en zich voorbereiden op de laatste twee, alles beslissende duels van de Buffalo’s. Voor Oostende dreigen de play-offs in mineur te eindigen.