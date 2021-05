Buffalo’s stomen zonder glans door naar ‘finale’ tegen KV Mechelen: fel verzwakt Standard dringt aan na rust maar kan geen vuist maken

AA Gent kende voor de aftrap van hun duel tegen Standard al het resultaat van KV Mechelen. Hun gelijkspel op bezoek bij Oostende zorgde niet voor een aardverschuiving in de Europe Play-offs. Het leverde evenmin concentratieverlies op bij de Buffalo’s die al vroeg de score openden via Malede. Maar vervolgens verviel Gent in kwalijke oude gewoonten en groeide Standard in de match. Uiteindelijk hielden de Buffalo’s toch stand. Zaterdag valt de beslissing over het Europees ticket in een rechtstreeks duel met Malinwa.