Galamatch in mineur voor vermoeide kampioen: Club Brugge sluit seizoen af met nederlaag tegen KRC Genk

Net als in 2018 verloor Club Brugge zondag opnieuw de titelmach door een goedkope penalty na een interventie door de VAR. Drie jaar geleden was Gent de boosdoener, nu was het bekerwinnaar Genk dat het feest kwam verstoren en in de stand notabene nog op gelijke hoogte van de landskampioen komt. Een galamatch in mineur dus nadat fans eerder al de Brugse spelersbus vernield hadden.

Wie zo’n galamatch na een titelviering in een kolkend Jan Breydelstadion al eens meemaakte, bleef zondag in de vooravond op zijn honger zitten. De decoratie in de Oosttribune van Jan Breydel was wel mooi. Fans hadden geduldig met blauw, zwart en goudkleurig papier de zitjes versierd en de term kampioen gevormd. Knap maar je miste vooral sfeer en die uitzinnige fans die voor de allerlaatste keer uit de bol gingen om hun helden te bedanken voor weer een topseizoen en vooral de titel.

De 450 aanwezigen en voor de match op Covid geteste vrijwilligers van Club hielden zich ook opvallend rustig, in tegenstelling tot de harde kern buiten het stadion op de Platse die het een paar uur voor de match nodig vonden om het feestje te verpesten en de spelersbus zwaar te beschadigen. Dit tot grote woede, onmacht en frustratie van de buschauffeur. Terwijl de spelers zich aan het opwarmen waren deed de man zijn beklag. Via zijn werkgever is hij al jaren aan Club verbonden maar het plezier en de passie van de beginjaren lijkt hij door dergelijke incidenten meer dan ooit kwijt.

Als er één ploeg weer naar het normale snakt is het de kampioen wel. De clubleiding liet de jongste dagen geregeld ontvallen dat het de fans in het stadion de afgelopen maanden te zeer heeft gemist. Ze hadden blauw-zwart in zo’n match na dagen en nachten drank, vertier en weinig rust met hun gezang ongetwijfeld over de dode momenten heen kunnen helpen.

Geen Onuachu

De kampioenen konden na amper 1 minuut zelfs al op achterstand zijn gekomen. Cyriel Dessers durfde echter zelf zijn kans niet te gaan en legde de bal af. Een unieke kans verkeken meteen voor Genk om te tonen dat het een waardige tweede was. Hoewel niemand nog het tegendeel zou durven beweren. Opvallend ook dat Van den Brom voor Dessers koos en zijn topschutter Onuachu op de bank hield. De enige wijziging trouwens bij Genk.

Foto: JEFFREY GAENS

Hoe anders bij Club waar Clement van deze overbodige slotmatch gebruikmaakte om sommige jongens nog eens in de statistieken op te nemen. Doelman Ethan Horvath bijvoorbeeld die einde contract is en vertrekt. Net als Lang was Mignolet licht geblesseerd waardoor Badji nog eens mocht tonen wat hij in zijn mars heeft. Naast Ignace Van Der Brempt mochten al de Club-fans vanuit hun zetel ook kennis maken met Noah Mbamba. Een middenvelder van amper 16 jaar die Club Brugge weghaalde bij….jawel Racing Genk. Bij Club NXT toonde hij de afgelopen maanden in 1B al zijn grote kwaliteiten. Het grote Club had het niet onder de markt met zijn eerste achtervolger en achterin zorgde Horvath voor minder stabiliteit dan Mignolet. Met Shinton en Lammens in de kern zal sportief niemand de rustige Amerikaan straks missen.

Vandevoordt stopt penalty Vanaken

Het tempo lag behoorlijk laag, zeker voor een duel tussen de nummers 1 en 2. Hopelijk zal dat beter zijn in juli want dan staat beide clubs weer tegenover mekaar met de Supercup als inzet. De beste kansjes op Pinksteren waren voor bekerwinnaar Genk dat rond het halfuur achterin echter ook begon te krasselen. Vandevoordt verwerkte eerst slecht een terugspeelbal en gaf een corner weg.

Even later haalde Munoz Sobol onderuit. Ook Hans Vanaken was blijkbaar nog niet helemaal gerecupereerd want hij miste de strafschop. Hoewel missen? Vandevoordt schudde veeleer een sublieme reactie uit zijn ranke lijf en duwde de bal via de paal nog weg. Nog altijd 0-0 en zo gingen ze ook rusten.

Foto: JEFFREY GAENS

Van den Brom besloot om twee keer te wisselen en haalde smaakmaker Bongonda en Munoz er af voor Oyen en Preciado. In 2018 verloor Club als kampioen nog de feestmatch thuis tegen AA Gent en wilde dat nu liever vermijden. Club legde meer scherpte aan de dag maar de eerste grote kans in de tweede helft was toch weer voor Genk. Horvath greep goed in op het voorzetschot van Ito, die even later ook werd vervangen net als die andere Genkse sterkhouder Thorstved. Onuachu liep nog warm langs de lijn zodat geen van de grote namen nog op het veld stonden. Maar ook de Limburgse invallers gaven blijk van klasse en brachten Genk op voorsprong.

Normaal had dat Club dat echter moeten doen. Charles De Ketelaere deelde een geniale assist uit maar Vandevoordt kon nog maar eens een goal voorkomen door de bal op de paal te duwen. Dat doelpunt viel dan maar aan de overkant. Preciado zette de Brugse verdedigers in de wind en Toma rondde zijn eerste actie van de match meteen succesvol af. De Kosovaarse Zwitser haalt er ook nog de statistieken mee want het blijkt de 1000ste goal van het seizoen in de Jupiler Pro League te zijn. De man die er 33 van de 1000 voor zijn rekening nam, werd geen afscheid door de grote poort gegund. Van den Brom liet voor zijn vijfde wissel Kouassi invallen zodat Paul Onuachu, de absolute topschutter van dit seizoen, niet meer in actie kwam.”

Foto: BELGA

Dessers zet penalty wel om

Philippe Clement wilde nog een bijkomend leuk feestje en wie weet een afscheid zonder verlies in zijn laatste (?) match en bracht nog drie verse krachten in. Club wilde natuurlijk absoluut vermijden dat Genk qua punten nog op gelijke hoogte zou komen. En wie anders dan de man van alle veldslagen, Ruud Vormer, bracht de stand weer in evenwicht. De Nederlander gleed de voorzet van de ingevallen Chong in doel maar de vreugde was van korte duur.

Horvath grabbelde de bal vast voor Dessers die over de Amerikaan struikelde. Kevin Van Damme zag er geen graten in maar de VAR wel. De West-Vlaamse ref keerde op zijn stappen terug en wees naar de stip. Horvath is een mindere keeper dan Vandevoordt en bleek kansloos op de strafschop van Dessers. Een goedkope strafschop maar wel genoeg voor de zege voor Racing Genk. Het geeft de zeventiende en verdiende titel van Club na een zwakke Champions Play-Offs meteen wat minder glans. Ook al zal niemand in Brugge straks bij het tellen van de winst nog wakker van liggen.