KV Oostende sluit seizoen in schoonheid af met zege bij Standard, glansrol voor vertrekkende Kevin Vandendriessche

Voor Standard eindigden de Europe play-offs zoals ze begonnen: met een nederlaag tegen Oostende. Na de 6-2 in de heenmatch werd het nu 1-3. De afscheidnemende Kevin Vandendriessche was met twee goals en een assist de grote man bij KVO.

Never a dull moment op Standard. Nog voor Standard aan zijn 54ste en laatste match van het seizoen zou beginnen, vond er crisisoverleg tussen bestuur, vertegenwoordigers van Famille des Rouches en de harde kernen plaats. En dat in “constructieve zin”, zo liet de club weten. Het weerhield de supporters er niet van om Sclessin te versieren met spandoeken waarop ze onder meer Michel Preud’homme en TD Benjamin Nicaise viseerden.

Voor de aftrap werd Jean-François Gillet nog in de bloemetjes gezet. De 41-jarige doelman, volgend seizoen keeperstrainer, speelde zijn laatste match in het profvoetbal en vond voor zich op het veld een soort Standard NXT. Leye liet Vanheusden op de bank beginnen en gunde de 17-jarige Nathan Ngoy zijn debuut. De Luikse T1 stelde verder nog vier tieners en een 20-jarige op.

Sterke Vandendriessche



De match begon meteen slecht voor de Luikenaars. Laifis en Shamir lieten Vandendriessche te makkelijk begaan. De KV0-middenvelder legde het leer simpel voorbij Gillet: 0-1.

Al snel kwam Standard op gelijke hoogte. Het waren de twee lichtpunten van het seizoen, Hugo Siquet en Michel-Ange Balikwisha, die voor de treffer tekenden. Siquet zette zich goed door op rechts en bediende Balikwisha. De jonge aanvaller scoorde handig zijn 9de van het seizoen.

Maar daarna was het vooral afzien wat de Rouches deden. Ndicka toonde zich in de eerste helft nog genadig, maar meteen na rust bracht Indy Boonen KVO weer op voorsprong. Uitblinker Vandendriessche bediende de Dilsenaar, die in de korte hoek raak trof.

3 op 18



Vandendriessche speelde zijn laatste in Oostende-shirt en had duidelijk nog iets te bewijzen. Op het uur legde de Fransman, volgend seizoen speler van Kortrijk, zijn tweede van de avond binnen: 1-3. Wedstrijd gespeeld.

Standard, dat een gefrustreerde indruk maakte, probeerde nog maar was niet bij machte om gevaarlijk te worden. Het eindigt zo een teleurstellend seizoen met een teleurstellend resultaat. 3 op 18 is de wel heel zwakke balans van de Europe play-offs. Volgend jaar moet het beter, maar de to do-lijst in Luik is vervelend lang. Het bestuur en Leye mogen aan de bak in de zomer...

STANDARD: Gillet – Ngoy, Laifis, Gavory – Siquet, Delferriere, Shamir, Calut – M. Balikwisha, Klauss, Tapsoba

OOSTENDE: Hubert – Bataille, Jäkel, Theate, D’Haese – Vandendriessche, Batzner, D’Arpino, Boonen – Kvasina, Mtam

VERVANGINGEN: 46’ Bataille door Tanghe, 56’ Batzner door Thiam, 59’ Calut door Vanheusden, 66’ Delferriere door W. Balikwisha, 71’ D’Arpino door Marquet, 83’ Siquet door Jans, 83’ Shamir door Pavlovic, 86’ Boonen door Osifo, 87’ Vandendriessche door Patoulidis

DOELPUNTEN: 6’ Vandendriessche 0-1, 13’ M. Balikwisha 1-1, 50’ Boonen 1-2, 61’ Vandendriessche 1-3

GELEKAARTEN: 63’ Klauss, 90’ Thiam, 90+3’ Ndicka

SCHEIDSRECHTER: Smet

TOESCHOUWERS: Gesloten deuren