Kwakkelseizoen eindigt met een mirakel: AA Gent mag Europa in na zege bij KV Mechelen

In een heerlijke pot voetbal trokken KV Mechelen en AA Gent vrank en vrij in de aanval. Na een aangename eerste helft ontplofte het beslissende duel helemaal na rust dankzij een listige kopbalgoal van Bezus en even later verdubbelde Tissoudali de Gentse voorsprong. Mechelen reageerde via Kaboré die door Castro-Montes werd aangetikt in de zestien: Druijf zette de elfmeter om. Malinwa trok in de slotfase nog alle registers open maar Gent bleef overeind en gaat zo toch Europa in.

KV Mechelen verscheen flink gehavend aan de aftrap voor het allesbeslissende duel tegen de Buffalo’s. Wouter Vrancken kon dan wel op Storm rekenen maar hij was nog niet voldoende hersteld om aan de partij te beginnen. Tegelijk ontbraken Peyre en Vranckx door schorsing. Hierdoor posteerde Vrancken Vanlerberghe en De Camargo,op het middenveld. Minder personele problemen bij AA Gent: Hein Vanhaezebrouck koos het basiselftal dat Standard versloeg.

Beide teams trokken meteen in de aanval. Mechelen profiteerde daarbij opvallend van de ruimte op zijn rechterflank. Bij zo’n fase verstuurde hij ook een strakke voorzet maar Bolat was op de afspraak. Gent stelde snel bij en liet Castro-Montes iets dieper inzakken bij balverlies. Maar ook offensief was ‘ACM’ bijzonder bedrijvig. Nadat Malede eerst nog naast besloot na een voorzet van Castro-Montes, kopte Bezus een nieuwe voorzet van de Limburger op de lat.

Foto: BELGA

Gent duwde het gaspedaal op het kwartier nog wat dieper in en Kums testte de vuisten van Thoelen met een prima afstandspoging. En na balverlies van Bijker lanceerde de andermaal zeer actieve Bezus zijn landgenoot Yaremchuk maar die trapte – schuin voor doel – naast. Mechelen kon offensief weinig tegen de blauw-witte aanvallen inbrengen. Druijf dook wel eens goed op bij een flankvoorzet maar de Nederlander kopte over.

Naarmate de eerste helft vorderde werd het duel iets bitsiger. Ref Van Driessche had het niet onder de markt en moest tussenbeide komen bij diverse opstootjes. Met de rust in zicht was er bij de bezoekers ook appel voor strafschop nadat Malede neerging in de zestien van Malinwa maar noch de ref, noch de VAR grepen in. Bezus leek even later alsnog de score te openen maar de Oekraïner werd teruggefloten voor buitenspel.

Bezus strikes again

Na de pauze konden de Buffalo’s niet meteen een vervolg breien aan die intense eerste helft. Vooral in het uitverdedigen toonden de Gentse verdedigers zich nogal onzeker. Maar echt doelgevaar kon Mechelen hier niet uit puren. En al gauw eiste Gent het balbezit opnieuw op en bij de eerste mogelijkheid was het ook meteen raak: Hanche-Olsen verstuurde een heerlijke hoge bal en Bezus verschalkte zowaar Thoelen met een sluwe kopbal (0-1).

Foto: BELGA

Mechelen moest minstens een gelijkspel boeken om het Europees ticket over de streep te trekken en was nu wel verplicht om vol in de achtervolging te gaan. Een eerste waarschuwing voor de bezoekers volgde op hoekschop maar de kopbal van De Camargo miste de juiste richting. Maar het was evenwel aan de overkant dat het opnieuw raak was: Bezus speelde de Mechelse defensie aan gort en bediende Tisoudali die onhoudbaar in de korte hoek besloot (0-2).

Druijf zorgt voor prangend slot

De thuisploeg toonde echter meteen dat ze nog niet KO op het canvas lagen en Kaboré trok op avontuur in de Gentse zestien: de rechtsachter ging onderuit en claimde een elfmeter. Van Driessche zag er eerst geen graten in maar na consultatie met de VAR wees hij toch naar de stip. Druijf liet die kans niet liggen en trapte de bal staalhard in het midden het doel voorbij Bolat (1-2).

Foto: BELGA

De weergoden zorgde ondertussen voor nog wat meer heroïsche omstandigheden: wind en regen zorgden voor een herfstsfeer in Mechelen. Maar op het veld gingen de spelers onverstoorbaar verder met een ontzettend boeiende vertoning. Bij Gent sloeg plots het noodlot toe voor Roman Yaremchuk. De Gentse topschutter kon niet verder door wat leek op een hamstringblessure en moest vervangen worden door de Nigeriaanse debutant Emeka. Mechelen ging nu all-in en duwde de Buffalo’s met de rug tegen de muur. Maar Gent hield toch stand en mag zich opmaken voor een nieuwe Europese campagne.