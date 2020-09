Lyon verliest van Montpellier, Denayer en co starten met schamele 4 op 9

Olympique Lyon heeft dinsdag een 2-1 nederlaag geleden bij Montpellier in de Ligue 1. Het team van Jason Denayer speelde de tweede helft met een man minder, Montpellier moest de laatste negen minuten met tien spelers afwerken. Na drie speeldagen telt Lyon slechts 4 op 9.

Téji Savanier bracht Montpellier in de 38e minuut op voorsprong vanaf de penaltystip. Vlak voor rust kreeg Lyon-middenvelder Houssem Aouar een rode kaart (44.). Met een man minder kregen de bezoekers in de tweede helft nog een tweede treffer van Savanier (59.) om de oren. In de 81e minuut liep Montpellier-verdediger Vitorino Hilton tegen een rode kaart aan voor een fout in het zestienmetergebied. Invaller Memphis Depay zette de elfmeter om. Denayer werd in de 68e minuut naar de kant gehaald.

In de stand is Lyon elfde met 4 punten. Montpellier klimt naar de zesde stek met 6 punten.