Genekt door corona: noodelftal van PSG verliest eerste match in Ligue 1

Achttien dagen na de verloren Champions League-finale is Paris Saint-Germain met een nederlaag begonnen aan de Ligue 1. De Franse landskampioen verloor donderdagavond met 1-0 op het veld van promovendus Lens. Een logisch verlies, want door een coronabesmetting binnen het elftal waren zowat alle sterren onbeschikbaar.

Kylian Mbappé, Neymar, Keylor Navas, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes en Marquinho: allemaal testten ze de voorbije dagen positief op corona na een vakantie naar Ibiza. Trainer Thomas Tuchel zat bijgevolg met de handen in het haar voor de seizoensopener in Lens. Van de elf spelers die in de basis stonden tegen Bayern München in de finale van de Champions League bleven er donderdagavond nog vier over: Kehrer, Kimpembe, Bernat en Herrera.

En zelfs een steenrijke club als PSG krijgt het gemis van zoveel basispionnen niet opgevangen. Een doelpunt van Igniatius Knepe Ganago in de 57e minuut besliste de partij. De aanvaller strafte een blunder van doelman Marcin Bulka genadeloos af. PSG had wel 79 procent balbezit maar het miste duidelijk het genie van Neymar en Mbappé. Zondag wacht voor PSG al de topper tegen Marseille. Coach Tuchel vreest dat het gros van zijn sterrenensemble ook tegen dan nog niet coronavrij zal verklaard zijn.

Op de tribunes van het Stade Bollaert-Delelis waren trouwens gedeeltelijk fans toegelaten, maar de mondmaskerplicht werd duidelijk niet te nauw opgevolgd, om het nog zacht uit te drukken. Dat kan u op de onderste foto’s duidelijk zelf zien.

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: REUTERS