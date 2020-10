Denayer wint met Lyon van Straatsburg

Olympique Lyon, met Jason Denayer 90 minuten op het veld, heeft zondag met 2-3 gewonnen bij Straatsburg op de zevende speeldag in de Ligue 1.

Tino Kadewere opende de score voor de bezoekers in de 12e minuut. Dankzij twee treffers van Karl Toko Ekambi (25., 42.) liep Lyon uit tot 0-3. Bij de drie goals van Lyon was Memphis Depay telkens de aangever. Vlak voor rust milderde Habib Diallo (44.) voor de thuisploeg, die in de tweede helft nog raak trof via Jean-Eudes Aholou (55.).

Bij Straatsburg ontbreekt Matz Sels nog steeds, nadat hij afgelopen zomer zijn linkerachillespees afscheurde.

Dankzij de zege klimt Lyon voorlopig naar de zevende stek met tien punten, op vijf punten van leider Paris Saint-Germain. Straatsburg blijft 18e met drie punten.