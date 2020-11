Jérémy Doku verliest met Rennes kansloos van PSG, dat 4 (!) spelers ziet uitvallen

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond makkelijk gewonnen van Rennes, waar Jérémy Doku na 79 minuten naar de kant werd gehaald. Het werd 3-0 na doelpunten van Moise Kean en tweemaal Angel Di Maria. PSG zag tijdens de wedstrijd wel maar liefst vier spelers uitvallen.

Bij PSG geen Mbappé en Neymar. Beide vedetten staan aan de kant met een blessure. Wel van de partij: Moise Kean. De jonge Italiaan, gehuurd van Everton, bracht de Parijzenaars op voorsprong na een assist van Angel Di Maria . Voor Kean was het al zijn vijfde doelpunt in zeven wedstrijden. Tien minuten later stond het al 2-0 nadat Di Maria nu zelf in de rol van afwerker kroop. PSG ging zo met een gevleide voorsprong de rust in, want Rennes had bijna dubbel zoveel kansen.

Foto: EPA-EFE

Opvallend: bij het ingaan van de tweede helft moest PSG al noodgedwongen drie keer wisselen. Idrissa Gueye, Thilo Kehrer en Alessandro Florenzi konden alle drie niet verder na een blessure.

Na de rust dikte Di Maria met zijn tweede van de avond de score nog wat aan na een assist van invaller Colin Dagba. Wel kreeg PSG nog een opdoffer te verwerken nadat met doelpuntenmaker Moise Kean nog een vierde speler geblesseerd uitviel. Met ook nog een rist andere geblesseerde spelers puilt de ziekenboeg van de Parijzenaars uit.

Foto: AFP

PSG wint voor de achtste keer op rij in de competitie en staat comfortabel aan de leiding. Eerste achtervolger Lille, dat wel nog een wedstrijd te goed heeft, volgt al op vijf punten.