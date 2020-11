Jonathan David (ex-AA Gent) scoort eerste doelpunt voor Lille, dat tot op 2 punten van leider PSG nadert

Jonathan David heeft zijn eerste doelpunt gemaakt voor Lille, de club waarvoor hij deze zomer AA Gent verliet. De 20-jarige spits mocht tegen staartploeg Lorient nog eens in de basis starten en bedankte dus voor het vertrouwen. Lille won de partij uiteindelijk met 4-0, de laatste goal kwam van David.

David had eerder in de wedstrijd ook al de assist gegeven voor de 2-0 van spitsbroeder Yazici, die de eerste twee goals voor zijn rekening nam. Kort voor het uur maakte Luiz Araujo er 3-0 van. Lille was dus al vrij vroeg zegezeker, maar David zag in de 90ste minuut zijn kans schoon om de score nog wat aan te dikken. Oog in oog met Lorient-doelman Paul Nardi (ex-Cercle Brugge) miste hij niet: zo werd het nog 4-0, waarmee David ook meteen van de 0 af is.

Lille nadert dankzij de zege tot op 2 punten van leider PSG, dat vrijdag met 3-2 verloor bij AS Monaco. Ook nummer drie Olympique Lyon profiteert. Met Rode Duivel Jason Denayer negentig minuten centraal in de verdediging won Lyon zondag met 0-1 bij Angers. De Zimbabwaan Tino Kadewere maakte de winnende treffer in het slotkwartier. Lyon komt door de zege in de tussenstand terug tot op vier punten van koploper PSG en staat op gelijke hoogte met Montpellier en AS Monaco.

Er komt zo opnieuw een clean sheet bij voor Jason Denayer, die afgelopen week ook sterke interlands speelde met de Rode Duivels in de Nations League tegen Engeland (2-0) en Denemarken (4-2).