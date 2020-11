PSG komt ondanks jubileumgoal Neymar niet verder dan gelijkspel tegen Bordeaux

PSG is zaterdagavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel gekomen tegen Bordeaux. Nadat het een 0-1 achterstand op twee minuten tijd had omgebogen, slikte het in de tweede helft toch nog de gelijkmaker.

De Parijzenaars gingen niet bijster goed van start. Na tien minuten maakte verdediger Timothée Pembélé, die nota bene zijn debuut maakte in de competitie, een owngoal. PSG stelde snel daarna al orde op zaken. Eerst maakte Neymar gelijk vanop de stip, een minuut later lukte Moïse Kean de 2-1. Voor Neymar was het overigens zijn vijftigste doelpunt in de Ligue 1. Een aantal waarvoor de Braziliaan slechts 58 wedstrijden nodig had.

In de tweede helft gaf PSG de zege uiteindelijk nog uit handen. Bordeaux, dat zeker de evenknie was van de Parijzenaars, scoorde op het uur de gelijkmaker via Yacine Adli. Na de nederlaag van vorige week tegen Monaco, boekt PSG slechts 1 op 6. Lille kan morgen op gelijke hoogte komen als het wint van Saint-Étienne.

