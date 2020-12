Reims-Belgen houden Marseille in bedwang

Op de zestiende speeldag in de Ligue 1 heeft Reims zaterdag 1-1 gelijkgespeeld in Marseille. Reims startte met drie Belgen in de verdediging. Thomas Foket en Wout Faes maakten de 90 minuten ook vol. Thibault De Smet, die na 19 minuten een gele kaart kreeg, werd na 63 minuten vervangen.

Reims kwam in de 21e minuut op voorsprong door een owngoal van Yuto Nagatomo, net voor rust legde Florian Thauvin de eindstand vast.

In de stand klimt Reims van de voorlaatste (19e) naar de zestiende plaats op. Marseille dreigt terrein te verliezen op de koplopers. Het is nu vierde, op vier punten van Rijsel, drie van Paris Saint-Germain en twee van Lyon, maar heeft wel nog twee inhaalmatchen te goed. Lyon speelt zaterdagavond in Nice, Rijsel en Paris Saint-German strijden zondag in een rechtstreeks duel om de leidersplaats.