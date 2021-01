Krépin Diatta maakt zijn debuut bij Monaco, dat met 3-1 wint van Marseille

Krépin Diatta heeft zaterdag al zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Monaco. De Senegalees viel in de 68e minuut in in de topper tegen Olympique Marseille. Monaco won met 3-1. Afgelopen woensdag nam Diatta afscheid van Club Brugge met het winnende doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Oostende (2-1).