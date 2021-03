PSG laat leidersplaats liggen: ex-speler AA Gent smeert landskampioen tweede nederlaag in vier wedstrijden aan

PSG heeft de kans laten liggen om naast Lille aan de leiding te komen in de Ligue 1. De Franse landskampioen ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Nantes. De winnende treffer werd gemaakt door Moses Simon (ex-AA Gent).

PSG was kort voor de pauze op voorsprong gekomen na een goal van Draxler, maar ging in de tweede helft kopje onder. Randal Kolo bleek de held van de dag voor Nantes. Hij scoorde op het uur de gelijkmaker en een een goeie 10 minuten later bediende hij Simon voor de 1-2. PSG herstelde niet meer van die klap.

In het klassement laat PSG zo na om naast Lille aan de leiding te komen in de Ligue 1. Lille speelde eerder op de dag nochtans gelijk in de topper bij Monaco (0-0). Het heeft nu 63 punten, 3 meer dan PSG en Olympique Lyon.