Een dag om te onthouden voor Jérémy Doku: eerste goal én eerste rode kaart in Ligue 1

Stade Rennes heeft zondag in de Ligue 1 een 1-3 zege geboekt op het veld van FC Metz. Jeremy Doku was bij de bezoekers de meest besproken speler. Hij scoorde zijn eerste doelpunt, maar pakte ook rood.

Doku scoorde in de 18de minuut, op assist van Terrier, zijn eerste doelpunt dit seizoen voor Rennes. De achttienjarige buitenspeler maakte in oktober de overstap van Anderlecht. Terrier maakte er twintig minuten later zelf 0-2 van vanop de stip.

Vroeg in de tweede helft (52.) kreeg Doku rood voor een lelijke tackle. Het was de eerste rechtstreekse rode kaart in zijn carrière. Er werd nog twee keer gescoord in de laatste minuten van de wedstrijd. Guirassy maakt er in de 89ste minuut 0-3 van, waarna Ndiaga Yade (90.) de eerreder voor Metz nog op het bord zette. Eindstand: 1-3. Bij Metz viel Aaron Leya Iseka na 68 minuten in.

In de tussenstand springt Rennes over Metz naar de zevende plaats.