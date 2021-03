PSG mee aan de leiding na klinkende overwinning tegen andere titelkandidaat, Mbappé maakt zijn 100ste in Ligue 1

PSG heeft een uitstekende zaak gedaan in de Franse titelstrijd. De Parijzenaars versloegen Olympique Lyon met 2-4 en zetten die club zo op drie punten achterstand. PSG deelt nu ook de leidersplaats met Lille. Kylian Mbappé was met twee goals de ster van de avond: die tweede was bovendien een jubileumgoal, want het was zijn 100ste in de Franse Ligue 1.

PSG ging meteen goed van start, want na een kwartiertje bezorgde superster Kylian Mbappé de bezoekers al een voorsprong: 0-1. Di Maria had even later ook moeten scoren, maar de Argentijn miste nipt. Kort na het halfuur was het via Danilo wel prijs: 0-2.

Meteen na de pauze kon Lyon de boeken helemaal sluiten na een schitterende vrije trap van Di Maria. Mbappé dikte kort daarna ook nog aan tot 0-4, en dat na amper 52 minuten. Voor Mbappé, nog steeds maar 22 jaar oud, was het al zijn 100ste (!) goal in de Ligue 1.

Kylian Mbappé's Ligue 1 career by numbers:



? 142 games

? 100 goals

? 35 assists

? 4 titles

? 3x Team of the Year

? 3x Young Player of the Year

? 2x Golden Boot

? 1x Player of the Year



A goal every 96 minutes. 22 years and 91 days old. pic.twitter.com/mgH2uavgRG — Squawka Football (@Squawka) March 21, 2021

Een vernedering dreigde, maar via Slimani en Cornet kon Lyon in het laatste halfuur nog milderen tot 2-4. De nederlaag is wel een mokerslag voor Lyon, dat naast Lille aan de leiding had kunnen komen. In plaats daarvan is het nu PSG dat op gelijke hoogte komt met de Noord-Fransen: Lille en PSG tellen allebei 63 punten. Lyon is derde met 60 eenheden. Ook AS Monaco (59 punten) doet nog volop mee: met acht wedstrijden te gaan kan alles nog in de Franse Ligue 1.