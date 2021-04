Doku helpt Rennes met tweede seizoenstreffer aan overwinning bij Angers

Stade Rennes heeft zaterdag op de 33e speeldag in de Ligue 1 een 0-3 zege geboekt bij Angers. Jérémy Doku was bij de bezoekers belangrijk met de openingstreffer. Het was voor de achttienjarige Rode Duivel, terug in de ploeg na twee schorsingsdagen, zijn tweede goal van het seizoen voor Rennes.

Doku zette een minuut in de toegevoegde tijd van de eerste helft zelf de actie op. Hij vond in het centrum Terrier, die meteen terugspeelde. Doku twijfelde vervolgens niet en legde de bal in de verre hoek, 0-1. Na rust legden Terrier (63.) en invaller Guirassy (90.+1) de eindstand nog vast op 0-3. Doku speelde de hele wedstrijd.

Rennes rukt voorlopig op naar de zesde plaats in de Ligue 1, met 51 punten na 33 speeldagen.