PSG boekt belangrijke overwinning in cruciale match tegen Lens en staat (voorlopig) aan de leiding in Ligue 1

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Franse titelstrijd. Het zette Lens thuis met 2-1 opzij dankzij goals van Neymar - wie anders - en Marquinhos. PSG springt zo over Lille naar de leiding in de Ligue 1. De Parijzenaars hebben nu twee punten voorsprong op Lille, dat vanavond nog wel in actie komt. De leidersplaats kan dus van korte duur zijn voor PSG.

Het was Neymar die - in afwezigheid van een licht geblesseerde Kylian Mbappé - PSG na 35 minuten op voorsprong schoot. Op het uur verdubbele Marquinhos de voorsprong van de Parijzenaars met een rake kopbal na een corner. Een beeld dat we eerder deze week nog zagen, toen de Braziliaanse aanvoerder PSG op voorsprong kopte in de Champions League-wedstrijd tegen Man City.

Lens, de nummer vijf in de Ligue 1, sloeg echter meteen terug. Zo schoot spits Ganago twee minuten later de 2-1 tegen de netten. PSG-coach Pochettino reageerde hierop met een dubbele vervanging: enter Ander Herrera en Marco Verratti. Het was overigens een historische invalbeurt voor deze laatste, want met zijn 345ste optreden in Parijse loondienst is de Italiaan nu de buitenlandse speler met het meeste optredens over alle competities heen.

In de slotfase scoorde Mauro Icardi het bevrijdende derde doelpunt voor PSG, maar de VAR verbrodde het feestje en keurde het doelpunt af wegens buitenspel. De broodnodige overwinning kwam wel niet meer in gevaar voor Neymar en co.