Invaller Renaud Emond boekt met Nantes levensbelangrijke zege tegen Bordeaux

Op de 36e speeldag in de Ligue 1 heeft Nantes zaterdag in eigen huis een noodzakelijke zege geboekt tegen Bordeaux: het werd 3-0.

Kalifa Coulibaly (19.), voormalig aanvaller van AA Gent en Charleroi, opende de score voor de thuisploeg. Na rust bouwde Nantes zijn voorsprong nog wat verder uit door toedoen van Imran Louza (51.) vanop penalty en Randal Kolo (70.) op aangeven van Moses Simon, die andere ex-speler van Gent. Renaud Emond mocht acht minuten voor tijd het speelveld betreden.

Nantes haalt met deze duidelijke overwinning even opgelucht adem. Het staat op een 18e plaats met 37 punten. Eerste achtervolger Nîmes, dat in degradatiegevaar verkeert, telt vijf punten minder en komt dit weekend nog in actie.

Nantes heeft als 18e recht op barregeduels om het behoud, maar wil die kost wat kost nog vermijden. De achterstand op Strasbourg en Lorient, de eerste ploegen in veilige haven, bedraagt één schamel puntje. Beide ploegen hebben voorlopig één wedstrijd minder gespeeld.