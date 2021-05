PSG verliest dure punten na gelijkspel tegen het Rennes van Jérémy Doku

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een slechte zaak gedaan in de Franse titelstrijd. De Parijzenaars kwamen tegen het Rennes van Jérémy Doku niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSG blijft zo hangen op een tweede plaats, op drie punten van leider Lille. Met nog twee wedstrijden te spelen lijkt PSG zo voor het eerst in vier jaar geen kampioen te worden in Frankrijk.