Owngoal Vertonghen nekt Benfica in voorronde Champions League (maar helpt wel ex-club Ajax)

Geen Champions League dit seizoen voor Benfica Lissabon. De Portugese topclub verloor in de derde kwalificatieronde met 2-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het werd een extra pijnlijke debuutavond voor Jan Vertonghen, want de kersverse aanwinst van Benfica leidde met een owngoal in de 63e minuut de nederlaag in.