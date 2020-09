Dinamo Kiev wacht in laatste voorronde van Champions League op AA Gent

In de laatste voorronde van de Champions League wacht Dinamo Kiev op AA Gent. De Oekraïners versloegen AZ Alkmaar in de derde voorronde van het kampioenenbal met 2-0.

De Nederlanders lagen zeker niet onder tegen een bleek Kiev, maar vlak na rust wisten de Oekraïeners een foutje in de opbouw bij AZ uit te buiten. Vital Buyalsky ging met de bal aan de haal en legde het leer panklaar voor Rodrigues, die hoog in doel trapte. Vier minuten voor tijd velde Mykola Shaparenko het vonnis. De middenvelder stond op de goede plek om een door AZ-doelman Marco Bizot slecht verwerkte voorzet in het lege doel te koppen. Het waren meteen de enige hoogtepunten in een verder erg matige matige partij.

De laatste voorrondes van de Champions League worden wel met heen- en terugmatchen gespeeld, op 22-23 en 29-30 september. Als Gent de laatste voorronde haalt, speelt het eerst thuis en de return op verplaatsing. Vorig seizoen nam Club Brugge het ook al op tegen Dinamo Kiev in de voorrondes van de Champions League. Toen haalde blauw-zwart het: in Brugge werd het 1-0, in Oekraïne werd 3-3 gelijkgespeeld.