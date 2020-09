Geen Champions League voor AA Gent: zwakke Buffalo’s met de billen bloot in Kiev

De groepsfase van de Champions League zal dit seizoen slechts een Belgische deelnemer kennen. Een gehavend AA Gent haalde het niet tegen Dynamo Kiev. Na de 1-2 in de heenmatch werd het 3-0 in Kiev. Omdat Depoitre en Bukari een kantelmoment verkwanselden. Omdat het verdedigend blijft rammelen. En omdat de het morsen met kansen zo potsierlijk is geworden, dat er wel sprake lijkt van een vloek. De vloek van Jess Thorup?

Het is, zoals verwacht, Europa League geworden. Vrijdag weet waar AA Gent de komende maanden naartoe vliegt voor wat een helse rollercoaster richting het eindejaar wordt. Op een internationale break begin november na, zullen de Buffalo’s vanaf 22 oktober élke week Europees spelen. Wim De Decker moet hopen dat hij zijn ploeg tegen dan op orde heeft. Zijn vaststelling van de voorbije weken dat er tussen wedstrijden amper tijd rest om veel te trainen, blijft. En hij zal vooral moeten bidden dat hij de ziekenboeg straks leegloopt. Een blik op de bank sprak boekdelen: Kums, Mohammadi, Godeau, Botaka, Marreh, Coosemans en de 18-jarige Matisse Samoise, in het slot zelfs op het veld als debutant.

Begon AA Gent de heenwedstrijd nog aarzelend, angstig zelfs volgens sommigen, dan bracht De Decker voor de return een ultra-offensief elftal aan de aftrap. Nog steeds zonder Kums en Chakvetadze – laatstgenoemde zat zelfs niet op de bank, net zomin als Arslanagic – maar met alle beschikbare aanvallende krachten op het veld. Depoitre plus een zwervende Kleindienst, en op de flanken Niangbo én Bukari. De andere aanpak had echter hetzelfde resultaat als in de heenmatch: een tegengoal na amper negen minuten. Supryaha dook de zestien in en legde terug van de achterlijn, Buyalskyi hakte de 1-0 voorbij Roef. Schitterend doelpunt, maar vooral – spoiler alert: dit las u al - dra-ma-tisch verdedigen. Alweer, dit keer van Ngadeu die de aanvaller gewoon liet lopen.

Foto: Photo News

Drie strafschoppen

De score doet het niet vermoeden maar AA Gent had Dynamo toch aan het wankelen kunnen brengen. Dan hadden wij een welgemeende sorry kunnen schrijven nadat we vooraf lacherig deden over de Gentse kwalificatiekansen, iets wat niet door iedereen geapprecieerd werd. Sorry, maar dit Gent blijft door het seizoen waggelen als de doffe, dronken versie van dat twinkelend team van vorig seizoen. Onherkenbaar. Omdat Shaparaneko op de paal trapte en een 1-0-stand eigenlijk niets veranderde aan de opdracht – twee keer scoren – brak de mentale veer niet meteen. Door hoog druk te zetten bleek dit Dynamo ook tot fouten te verleiden. Dus toen Zabarnyi de bal verloor, bevond Depoitre zich plots alleen in de zestien. Maar in plaats van zelf af te drukken, legde hij de bal opzij naar Bukari. Die had een controle te veel nodig en besloot op Buschchan. Wat altijd een doelpunt had opleveren én de hoop op meer, werd het zoveelste staaltje van hoe deze ploeg met zichzelf blijft worstelen. Zie ook een gemiste kans van Niangbo.

Foto: Photo News

Nu volgt een passage die ook al een déjà-vu oproept. Want het was weer eens aan Igor Plastun om zijn ploeg verder in de puree te steken. Ongewild én ongelukkig dit keer, kopte hij een voorzet tegen zijn eigen hand, nadat Nurio op snelheid was gepakt door Rodrigues. Een strafschop die er eigenlijk geen was, maar De Pena zette hem wel om: 2-0. Maar het werd nog pijnlijker.

Met dank aan de bedenkelijke prestatie van de Poolse scheidsrechter Marciniak, erom bekend dat hij makkelijk kaarten én strafschoppen geeft. Een tweede strafschop nadat Ngadeu de voet van Supryaha aantikte, werd door de VAR geannuleerd wegens buitenspel. Meteen na de rust wees de Pool al voor de derde keer naar de stip. Nurio en Supryaha hingen even aan elkaar maar het was de val van de Oekraïner die de Pool overtuigde. Rodrigues mikte de 3-0 voorbij Roef.

Lachwekkende missers

Hoewel De Decker spelers rust begon te gunnen, had Gent nog moeten scoren. Pech blijft de Buffalo’s achtervolgen. Kleindienst kopte op Buschchan, Plastun mikte de herkansing op diens voeten. Toen de onfortuinlijke verdediger even later weer zo’n tegenslag had, keek Plastun vol vertwijfeling naar de hemel van zijn Kiev. Er klonk uiteindelijk zelfs geschater door het lege Olimpiyskyi-stadion toen Kleindienst en Nurio van dichtbij een driedubbele kans weer niet in doel kregen. De Oekraïners in het stadion lachten zich te pletter om zoveel malheur, al helemaal toen Plastun de 3-1 afgekeurd zag wegens buitenspel. AA Gent moet stilaan hopen op een goddelijke tussenkomst want al dat onheil begint de proporties van een vloek aan te nemen. De vloek van Jess Thorup? Karma kan a b*tch zijn. Dit Gent had alleszins niets te zoeken in de Champions League.