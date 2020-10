Charles De Ketelaere schenkt Club Brugge zege tegen Zenit in Champions League: na de miserie, de euforie

Na de miserie, de euforie. Een gehavend Club nam de perfecte start in de Champions League na een nagenoeg perfecte wedstrijd. Emmanuel Dennis maakte de 0-1, Charles De Ketelaere scoorde helemaal in het slot de 1-2. Club telt al evenveel punten als vorig jaar en moet vol voor de kwalificatie gaan.

Het was een ziekenhuisbal van Dennis maar Charles De Ketelaere wist er wel raad mee. Handige controle, één man voorbij, twee man voorbij, en onder druk van vier spelers keurig in balbezit gebleven en afgeleverd bij Eduard Sobol. De 19-jarige Bruggeling speelde nog niet veel in de competitie, maar werd zachtjes klaargestoomd voor het grote werk in de Champions League. Gisteren toonde hij na een kwartier voor het eerst zijn klasse. Terwijl Emmanuel Dennis en Krépin Diatta met balverlies aan de basis lagen van de schaarse prikken van Zenit, slaagde De Ketelaere er wel in de bal in de ploeg te houden op de helft van de tegenstrever.

Ook Mats Rits, Ruud Vormer en Hans Vanaken speelden een glansrol in Sint-Petersburg. Het Brugse trio profiteerde van het overtal tegen het duo Barrios-Ozdoev, zoals pientere analisten hadden voorspeld. Het gevolg was dat Club nauwelijks onder druk werd gezet in de eerste helft. Ethan Horvath werd één keer getest. Heel in het begin toen hij een voorzet in twee tijden controleerde. Ook de defensie, met een verrassend sterke Fede Ricca op de stek van Simon Deli, bleef pal.

Gaandeweg trok Club het laken naar zich toe en de Bruggelingen kregen ook de beste kansen van de eerste helft. Hans Vanaken liep uitstekend in op voorzet van Ruud Vormer en dwong Mikhail Kerzhakov tot een parade. Kort voor rust mocht Vanaken nog eens aanleggen, zijn afstandsschot zeilde over.

Drie keer geel

Bij 0-0 aan de rust deed Club alles goed, maar moest het alleen nog meer in zijn kansen geloven. De laatste pass, via Hans Vanaken of Charles De Ketelaere kwam er nog niet uit. Dat is een werkpunt voor het vervolg van de Champions League-campagne. Ander leermoment: de drie nodeloze gele kaarten die Club al vroeg in de wedstrijd slikte. Die kunnen doorwegen in de balans als Club om de knikkers speelt.

In de tweede helft verhoogde Zenit dan toch de druk. Driussi en Azmoun kregen kansen aan de kant waar de “Virag” staat, de harde kern die vroeger in een bocht van het oude Petrovsky-stadion stond. Ze dansten en zongen arm in arm en op het einde van de wedstrijd zelfs in bloot bovenlijf. Corona heeft hen nog niet te pakken.

Maar terwijl de 19.000 thuissupporters een goal van hun ploeg verwachtten, viel het doelpunt aan de overzijde. Emmanuel Dennis vermeed op miraculeuze wijze dat de bal over de achterlijn ging en kon terugleggen op De Ketelaere. Die zag zijn pogingen afgeblokt, maar in de kluts kon Dennis dan toch de bal voorbij Kerzhakov krijgen. De Nigeriaan had in deze krant aangekondigd dat hij alleen maar scoort tegen de grote ploegen. Zenit moet het maar als een compliment aannemen.

Foto: AFP

Onmiddellijk na de 0-1 ontsnapte Club aan de gelijkmaker. Azmoun trok vooruit, rechtsback Karavaev miste totaal zijn schot. Maar tien minuten later stond de 1-1 dan toch op het bord. Verdediger Dejan Lovren (ex-Liverpool) kreeg ruimte om te trappen en mikte op de paal. Maar Horvath kreeg het leer ongelukkig tegen de rug en scoorde op die manier zelf zijn eerste tegengoal in Champions League-verband.

Foto: BELGA

Kort nadien kreeg de Amerikaan wel de kans om zijn klasse te bewijzen. Hij reageerde scherp op een poging van Dzyuba, een van de schaarse keren dat de Russische reus een bal kon raken in het strafschopgebied.

Clement bracht nog Noa Lang en verving de geblesseerd uitgevallen Dennis voor Youssouph Badji. Charles De Ketelaere drong nog eens de zestien binnen, maar een ultieme driepunter leek er niet meer in te zitten voor Club. Het was integendeel Ethan Horvath die met secuur keeperwerk het punt op verplaatsing leek veilig te stellen. Met een 1-1 had Clement perfect kunnen leven. Tot Hans Vanaken Ruud Vormer vond en Charles De Ketelaere samen met Youssouph Badji plots voor Kerzhakov verscheen. De Ketelaere kreeg de bal en Club pakte in extremis de zege.

Foto: REUTERS

Volgende week woensdag komt Lazio op bezoek. Club hoopt voor eigen fans zijn knalstart in de Champions League door te trekken.