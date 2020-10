Geen goal, geen penalty en 2 op 6: Romelu Lukaku en Inter blijven ontgoocheld achter in Champions League-duel tegen Shakhtar Donetsk

Als Romelu Lukaku niet scoort, dan weet je dat het moeilijk wordt voor Inter. De Italianen bleven steken op een 0-0 bij Shakhtar Donetsk. Met een 2 op 6 hebben ze hun start in de Champions League gemist.

Aan kansen nochtans geen gebrek voor Inter, dat de wedstrijd altijd had moeten winnen. Het ging in Oekraïne vol voor de zege, maar de speerpunten lieten het afweten in de afwerking. Dan hebben we het in de eerste plaats dus over Lukaku. De 27-jarige Rode Duivel is bezig aan een topseizoen, waarin hij al zeven keer scoorde, maar kende een baalavond. Op het kwartier ging hij achter een diepe bal aan en vocht hij zich – op gekende wijze: op kracht en snelheid dus – voorbij zijn rechtstreekse tegenstander. Hij kwam zo oog in oog met Anatolii Trubin, maar de 19-jarige doelman ging goed plat.

Een volgende kans kopte Lukaku naast, al vond hij dat hij gehinderd werd en een penalty verdiende. De scheids wilde er niks van weten en had gelijk – ook de Belg zelf was aan het duwen en trekken. Vlak voor rust kwam hij wel héél dicht bij de 0-1, maar Trubin duwde zijn vrijschop nog met de vingertoppen tegen de lat. Na rust dan maar? Het had nog gekund, maar je zag de frustratie toenemen bij Lukaku, die ook niet altijd even goed werd aangespeeld. Tien minuten voor tijd dacht hij wél een strafschop te krijgen, maar opnieuw gaf de ref geen krimp, de VAR evenmin. Nochtans werd hij na zijn borstcontrole toch gehinderd.

Het bleef zo bij 0-0, want ook spitsbroeder Lautaro Martinez kon zich niet op het scorebord werken. Dat had na rust nochtans echt gemoeten. Na een goeie aflegger van Lukaku haalde Brozovic uit en kon de Argentijn de rebound binnenwerken. Hij trapte de grootste kans van de match echter naast, en weg was de overwinning. Na de draw tegen Mönchengladbach in eigen huis laat een oppermachtig Inter nu opnieuw punten liggen. Zet 3 november al maar in uw agenda. Dan moet het op bezoek bij Real Madrid.