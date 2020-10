Real in vieze papieren: invaller Eden Hazard ziet hoe zijn ploeg in extremis een (schamel) puntje pakt tegen M’Gladbach

Real Madrid dat met een 1 op 6 aan de Champions League start, waar gaan we dát schrijven? Hier dus. Het had zelfs 0 op 6 kunnen zijn, had Casemiro niet de late gelijkmaker gemaakt. Eden Hazard maakte de comeback mee vanop het veld.

FC Barcelona en Real Madrid zijn elkaar waard. Akkoord: Real klopte Barça net in de Clásico, maar eigenlijk zijn ze allebei even slecht aan het seizoen begonnen. De recente verliespartijen tegen Cadiz (0-1) en Shakhtar Donetsk (2-3) waren dus géén toeval. Nu hield ook Borussia Mönchengladbach – nochtans zelf maar met een 8 op 15 begonnen in de Bundesliga – gelijke tred. Zinédine Zidane zal weer de nodige kritiek moeten slikken.

Zidane had nog geen basisplaats in petto voor Eden Hazard. Maar voor de aftrap werden we toch al enigszins gerustgesteld. De 29-jarige Rode Duivel is zijn humor nog niet verloren. Tijdens de opwarming struikelde hij bijna over een verdwaalde bal en veinsde hij al lachend een blessure. Later op de avond moest blijken of hij ook nog over zijn vóétballende kwaliteiten beschikte. Het was toch alweer van 16 juli geleden dat we hem nog in actie zagen, een mens zou bijna vergeten hoe goed een fitte Hazard is.

Real had Hazard in principe niet nodig om in het Borussia-Park de drie punten te pakken. Het creëerde voor rust veruit de meeste (schiet)kansen. Alleen stond het vizier van Casemiro, Kroos, Asensio en Benzema niet helemaal op scherp. Ook doelman Sommer lag dwars. Aan de overkant had Thibaut Courtois niet te veel werk op te knappen. En toch… Toch was het Gladbach dat op voorsprong kwam. Na een rommelige fase zette Plea plots Marcus Thuram voor doel met een schitterende pass. De 23-jarige Franse aanvaller, vorig seizoen al goed voor veertien goals, twijfelde niet en nam een kansloze Courtois te grazen. Mooi voor hem, om in de voetsporen van zijn vader te treden. Marcus is namelijk de zoon van oud-wereldkampioen Lilian Thuram.

Straks tegen Inter

Klokte zijn vader – als verdediger – op amper één Champions League-doelpuntje af, dan verdubbelde Marcus wel meteen dat aantal. Jawel, na rust zette hij ook de 2-0 op het bord. Opnieuw was het zijn landgenoot Plea die aan de basis lag van de goal. Courtois kon diens volley niet klemmen, Thuram duwde de rebound binnen. Doordat linksback Mendy was blijven hangen, stond hij geen offside. Madre mía, Real.

Twintig minuten voor tijd gooide Zidane zijn toptransfer van vorig seizoen dan toch maar in de strijd. Hazard toonde zich meteen met een paar goeie passes, maar een echte impact op het spel of resultaat had hij niet. Hij kreeg nog een goeie kans op assist van Benzema, maar trapte met links in het zijnet. Courtois, die had wél nog impact, want hij hield Plea met een prima save van de 3-0, waarna Benzema nog kon milderen tot 2-1 en Casemiro in de absolute slotfase nog de wel héél verrassende gelijkmaker maakte. 2-2: Real door het oog van de naald, maar de 1 op 6 blijft dramatisch.