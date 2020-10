Gemiste kans! Club Brugge zweet en zwoegt tegen Lazio, maar beloont zichzelf niet

De Champions League beginnen met 4 op 6. Daar had iedereen vooraf voor getekend en toch was Club Brugge teleurgesteld na de 1-1 tegen Lazio. Op basis van een prima tweede helft verdiende blauw-zwart de zege, maar de Italiaanse muur werd niet gesloopt. Niet getreurd: Club houdt alle kansen op kwalificatie open.

We hoorden hem luid roepen vanuit Turkije: Mbaye Diagne. Dat hij hem wel zou trappen. Gelukkig ging Hans Vanaken in de 42ste minuut achter de bal staan en schoot hij de penalty binnen. Droog, sec, zuiver. Dit keer geen cinema: 1-1. Het doelpunt viel na een hele helft zweten en zwoegen én met de hulp van de aimabele videoref. Terwijl iedereen verder speelde, riep de VAR scheidsrechter Anthony Taylor plots naar het scherm. Bij een hoekschop had hij een omhelzing gezien tussen Patric en Mats Rits. Dat gebeurt wel vaker bij corner, maar het mag niet. Die dankbare strafschop gaf Club weer hoop.

Sloopwerk

Rome is niet gebouwd op één dag en dus breek je het zeker niet zomaar af. Zelfs niet als Lazio sterspelers als Immobile en Luis Alberto mist door corona. De Romeinen kwamen weliswaar naar Brugge met een onthoofde ploeg, maar coach Simone Inzaghi zette zoals verwacht een sterke organisatie neer. Een egelstelling waar blauw-zwart maar moeilijk door raakte. Er werd wel gepusht, maar de zwervende spitsen Dennis en De Ketelaere liepen meestal verloren. Alleen Diatta drukte zijn stempel, maar voor de rust plaatste alleen De Ketelaere een balletje naast.

Tot overmaat van ramp waren de Italianen wel klinisch. Toen Simon Deli een balletje te nonchalant inspeelde kwam er een dodelijke counter. Joaquin Correa kreeg te veel ruimte, draaide goed weg en plaatste het leer tegen de touwen. Het was Deli die te ver van zijn man stond. Lazio-directeur Igli Tare zal op dat moment wel even zijn wenkbrauwen gefronst hebben. Zijn goeie vriend Besnik Hasi had hem Deli de voorbije transferperiode nog aangeraden, maar de Ivoriaan toonde zich niet zo wendbaar en had het niet altijd makkelijk. Dan speelde Wesley Hoedt aan de overkant toch een pak snediger.

Wie op achterstand komt tegen Lazio heeft er vaak gelegen. Ook omdat Club Brugge zijn fanatieke thuispubliek miste en toch iets minder scherp was dan gewoonlijk. Het leken 90 minuten stilte voor Allerzielen te worden, tot het moment dat de VAR Hans Vanaken zijn gloriemoment gaf. Vanaken scoorde zo zijn vierde goal ooit in de Champions League en is nu de Brugse topscorer op dit kampioenenbal. Hij stak Emmanuel Dennis en Gert Verheyen voorbij die er elk 3 hebben/hadden.

Die treffer was het signaal om het sloopwerk in de tweede helft op te drijven. Blauw-zwart werd vinniger en dwong nu wel kansen af. Hans Vanaken en Ruud Vormer trokken het spel meer naar zich toe en lanceerden aanvallen. Dennis verscheen voor de keeper maar miste, Sobol kon zijn schot niet controleren en Reina had een supersave in huis op een kopbal van Mats Rits. Plots verdiende blauw-zwart toch meer.

Jonkie in de kijker

Niettemin was het continu opletten voor de counters. Odillon Kossounou die de voorkeur kreeg op Brandon Mechele speelde gelukkig een sterke partij. Als Club een jonkie in de kijker wilde zetten en zijn leerproces wilde bevorderen dan lukte dat dit keer aardig met Kossounou. Ook Deli krikte zijn niveau op, maar bij een geniale pass op Milinkovic-Savic moest Mignolet wel de meubelen redden.

Normaal zou een Belgische club tevreden zijn met 4 op 6 in de Champions League, maar Philippe Clement wou zo graag winnen. Hij verving de weggedeemsterde De Ketelaere door Noa Lang en bracht met Krmencik ook nog meer power in de aanval. Een mirakelgoal zoals in Zenit volgende week viel er helaas niet meer. Het werd dus geen historische start met twee Cl-zeges op rij, maar Club Brugge hoeft zich nergens voor te schamen. Integendeel.