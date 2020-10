Barcelona wint onthoofde prestigeslag van geplaagd Juventus

De Champions League heeft Barcelona en Ronald Koeman ademruimte gegeven na een één op negen in eigen land. Dat Juventus-spits Alvaro Morata zijn gelijkmaker tot drie keer toe afgekeurd zag voor buitenspel, hielp. Een draak van een doelpunt van Ousmane Dembélé en een late penaltygoal van Lionel Messi deden de rest tegen die andere geplaagde topclub, Juventus: 0-2.

Het had het hoogtepunt van de groepsfase moeten zijn. Een rechtstreeks duel tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Reünie van maestro’s op hun retour. Alleen: zoals zo vaak dit kalenderjaar stak corona er een stokje voor. CR7 moest, ondanks gevloek op sociale media dat hij zich “wel gezond voelde” en nog wat hashtags over “bullshit”-coronatesten, een vierde match op rij aan zich laten voorbijgaan bij Juventus na een nieuwe positieve test. Wèl op het wedstrijdblad bij de Oude Dame: Koni De Winter, een 18-jarige Belgische verdediger die twee jaar geleden de overstap had gewaagd van de jeugd van Zulte Waregem. Trainer Andrea Pirlo miste namelijk een hele batterij aan verdedigers.

Sowieso was de aanloop van beide topteams niet echt, euh, top. Allebei hadden ze hun laatste drie duels in eigen land niet kunnen winnen. Dan was de Champions League een welkome afleiding. Antoine Griezmann, verrassend nog eens in de basis in plaats van Ansu Fati, trof al na twee minuten de paal voor Barça. Op het kwartier was de droomstart van de Catalanen een feit toen een afstandsschot van Ousmane Dembélé dankzij een deviatie van Federico Chiesa en veel geluk over Juventus-doelman Wojciech Szczesny in doel caprioleerde.

Hoofdrol voor Nederlandse refs

De thuisploeg moest komen en de bezoekers uit Catalonië lieten zich de ruimte welgevallen. Griezmann liet zich opnieuw positief opmerken met een heerlijke hak op Messi, de Argentijnse maestro knalde naast. Bij afwezigheid van Ronaldo keken ze bij de thuisploeg naar Alvaro Morata om doelpunten te maken. En dat deed de Spaanse spits. Drie keer zelfs. Eén keer een minuut na de 0-1, één keer op het halfuur en één keer vlak na rust. Maar tot zijn ontzetting keurde het Nederlandse scheidsrechterskwartet onder leiding van Danny Makkelie zijn goal tot drie keer toe (terecht) af voor buitenspel.

Messi beslist vanop de stip

Makkelies landgenoot Ronald Koeman zag het met plezier gebeuren, zijn team rook zijn kans om een aangeslagen Juventus een tweede doelpunt aan te smeren. Griezmann werkte bij een volgende vloeiende combinatie met Messi verder aan zijn rehabilitatie. Het schot van de Fransman likte opnieuw de paal, de 0-2 bleef hangen ergens in goede bedoelingen. Net zoals de rest van de tweede helft, tussen twee topteams die nog zoekende zijn. Toen Merih Demiral zijn tweede geel pakte, lag de match in een beslissende plooi. Messi gaf het nekschot vanop de stip.

De Blaugrana pakt opnieuw vertrouwen in Europa en komt met zes op zes op kop in groep G. Juventus kan alweer niet winnen. Ergens in Turijn zal Ronaldo nog wat filosofische bespiegelingen over het coronavirus op de wereld hebben losgelaten. Deze wedstrijd heeft hem gemist, al was het maar voor het peper en zout.