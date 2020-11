Real Madrid ligt weer op koers: Thibaut Courtois tweemaal geklopt, maar vervanger van Eden Hazard klaart de klus tegen Inter

Real Madrid boekte een belangrijke zege tegen Inter en ligt weer op koers voor de kwalificatie. Het was Rodrygo, de vervanger van Eden Hazard – na rust na een tackle op zijn enkel gewisseld – die zijn ploeg redde. Inter mag zich nog wat meer zorgen maken.

De finale van de Champions League vindt dit seizoen plaats in het Atatürk Olympic Stadium in Istanboel. Niet op het oefencentrum van Real Madrid. De reden waarom Zinédine Zidane de match tegen Inter “een finale” noemde, was omdat beide ploegen veel te verliezen hadden. Ze stonden laatste en voorlaatste in hun poule en weten dat uitgeschakeld worden door Shakhtar Donetsk en Mönchengladbach uit den boze is. Vooral Real leek dat te beseffen. In de openingsminuten dwong zowel Asensio als Kroos Handanovic tot een save.

De bezoekers baalden, want zij misten hun sterkste wapen. Romelu Lukaku – al goed voor zeven goals in zeven duels – was geblesseerd achtergebleven in Milaan. Hoogst vervelend, ook voor onze bondscoach, die hem volgende week nodig heeft tegen Engeland. In plaats van Lukaku moest Inter het met een andere oude bekende in de spits stellen: ex-Club Brugge-topschutter Perisic. Hij bereidde de eerste kans voor zijn ploeg voor, maar Barella raakte niet voorbij Thibaut Courtois – gebrand op een clean sheet, na vijf duels zonder. Ook Lautaro probeerde tweemaal om de Rode Duivel te kloppen, maar die gaf (nog) geen krimp. Behalve toen Mendy, zijn eigen linksback, met hem in botsing kwam – dat was even schrikken.

Vanuit zijn zetel zag Lukaku hoe zijn ploeg – zonder Nainggolan, die op de bank zat – weer in de wedstrijd kwam, maar toch op achterstand kwam. Hakimi werd op zijn rechterflank onder druk gezet en speelde domweg de bal achteruit, in de voeten van Karim Benzema. De Franse spits stond alleen voor Handanovic, omspeelde hem simpel en scoorde. Hij is niet voor niks de op vier na beste schutter in de Champions League, met 67 goals.

Tackle van Brozovic

Real op voorsprong, en dan was Eden Hazard nog niet op stoom gekomen. Na zijn glansrol tegen Huesca mocht hij opnieuw starten. Hij was gretig begonnen, maar een hoofdrol speelde hij niet. In de 33ste minuut was het aan die andere prijsschutter om de 2-0 op het bord te zetten. Neen, we hebben het niet over een spits, wel over centrale verdediger Sergio Ramos. Hij kopte de corner van Kroos binnen. Zijn honderdste doelpunt voor Real, in zijn 659ste match, ongezien. Al bleek de goal weinig geruststellend. Een minuut later dook Lautaro op voor de neus van Courtois en maakte hij er alweer 2-1 van. Mierda! Weer de nul niet kunnen houden.

We hadden opnieuw een match, maar de kansen werden wat schaarser. Het volgende dat we noteerden – na rust al – was een tackle van Brozovic op… de enkel van Hazard. Ja jongens, dat was het laatste wat we wilden zien. Die enkel heeft hem nu al lang genoeg parten gespeeld. Hazard was er even niet goed van en liep ook te hinken. Hij kon wel verder, maar in minuut 64 haalde Zidane hem wijselijk naar de kant. Geen risico’s.

Inter gaf zich nog altijd niet gewonnen en kwam zowaar nog langszij. Perisic, daar had je hem ineens. Hij liet Courtois voor een tweede keer kansloos. Een gelijkspel, daar was niemand iets mee, en dus gingen beide teams nog vol voor de zege. Die kwam er ook, voor Real. Vinicius en Rodrygo, de Braziliaantjes die Hazard en Asensio waren komen vervangen, zorgden er samen voor dat de Koninklijke nog kans maakt op de kwalificatie. Inter daarentegen mag nog vol aan de bak. Het heeft veel geluk dat Shakthar niet won en zo alles toch nog openligt.