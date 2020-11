Club Brugge maakt kennis met Dortmund-Belgen én tienerfenomeen Haaland: Duitsers klaren de klus eenvoudig in de eerste helft

Reageren in Oostende dan maar? Club Brugge moet zijn Champions League-ambities bijstellen na een kansloze 0-3-nederlaag tegen Borussia Dortmund. De drie Belgen bij de Duitsers droegen elk bij tot een doelpunt. Met ongeconcentreerd verdedigen en inefficiënte aanvallen geraakt blauw-zwart nooit in de 1/8ste finales van de Champions League.

De beste zestien van Europa – dat is al jaren de heimelijke droom van Club Brugge. Na de vier op zes tegen Zenit en Lazio was de hoop gewettigd dat het voor dit jaar kon zijn. Maar 90 lange minuten in een kil en doods Jan Breydelstadion zette Borussia Dortmund de Europese waardeverhoudingen opnieuw op scherp. We kregen een Champions League-wedstrijd zoals we die in vroegere jaren zo vaak zagen: een Belgische ploeg die met veel goeie intenties aan een wedstrijd tegen een op papier veel sterkere tegenstander begon. Maar elke defensieve fout cash betaalde en aanvallend geen vuist kon maken.

Club Brugge had kansen om te scoren. Twee zelfs toen het nog 0-0-stond. Maar eerst zag Noa Lang zijn grondscherend schot geblokt door Thorgan Hazard en kort nadien kreeg de mee opgerukte Clinton Mata een dubbele kopkans niet voorbij de bezoekende doelman Roman Bürki.

Dortmund-coach Lucien Favre moest zijn defensieleider Mats Hummels missen en verving hem verrassend door Axel Witsel. Het was een berekende gok. De Belgische aanvoerder had nog nooit in die rol gespeeld bij Dortmund en bij ons weten ook niet voor een van zijn vorige clubs. Maar op zijn gekende, onverstoorbare manier kweet Witsel zich van zijn defensieve taken. Bondscoach Roberto Martinez haalde enthousiast zijn notaboekje boven.

Foto: Photo News

Scheidsrechter geblesseerd

Club Brugge was goed aan de partij begonnen maar moest even temporiseren toen scheidsrechter Damir Skomina – een internationale topper – geblesseerd uitviel. Kort nadien stond de 0-1 op het bord. Simon Mignolet werkte een voorzet van Delaney niet goed weg, Thorgan Hazard pikte op en vloerde zijn ploegmaat bij de Rode Duivels. De nummer 10 van Dortmund was enkele weken geblesseerd, maar bewees klaar te zijn voor de volgende interlands met België.

Vier minuten later stond het 0-2, deze keer na een hoekschop. En opnieuw speelde een Belg een hoofdrol. De bal werd doorgekopt tot bij Axel Witsel in de tweede zone, de gelegenheidsverdediger legde met het hoofd klaar voor Haaland die Mignolet klopte in twee tijden.

Club probeerde te reageren. Ruud Vormer liet zich opmerken met een plaatsbal, waar Bürki zich niet op liet verrassen. Emmanuel Dennis plukte erg knap een diepe bal uit de lucht, maar verloor het duel van Witsel. Of hij nu met een hele verdediging in zijn rug speelt, of alleen maar de doelman, de Luikse Afro-man onderstreepte nog eens zijn stofzuigerkwaliteiten.

Aan de overkant scoorde Dortmund wel. En opnieuw veel te makkelijk. Meunier kwam veel te makkelijk voor Diatta, Haaland voor Deli en de Noor prikte zijn veertiende goal in elf Champions League-duels tegen de touwen. Cijfers waar zelfs Cristiano Ronaldo en Lionel Messi niet van konden dromen.

De tweede helft werd een lange zit. Emmanuel Dennis bewees nog eens hoe zelfzuchtig hij was toen hij weigerde de vrijstaande Mats Rits te bedienen. Voor Dortmund hoefde het niet per se. Zaterdag komt Bayern München op bezoek. Alleen Erling Haaland deed nog amechtige pogingen om een hattrick te scoren.

Uiteindelijks treek ook Philippe Clement de vlag. Hij haalde Ruud Vormer, Emmanuel Dennis en Hans Vanaken naar de kant en bracht Michael Krmencik, Siebe Schrijvers en Charles De Ketelaere. Krachten sparen voor … KV Oostende. Vorige zaterdag had de Brugse trainer zijn ploeg wakker geschud na een non-prestatie tegen KV Mechelen. “Spelen we zo tegen Dortmund, krijgen we er acht of negen binnen”, zei Clement. Zo bekeken vallen de drie tegendoelpunten nog mee. Ook de uitslag van het andere duel in de groep - een gelijkspel tussen Lazio en Zenit - valt mee. Maar als Clement wil dat zijn schoktherapie rendeert, zal het in het Albertpark van Oostende moeten gebeuren.