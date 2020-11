Eden Hazard geeft Real Madrid met doelpunt tegen Inter weer ademruimte in de Champions League, Lukaku blijft achter met 2 op 12

75 minuten op het veld en zijn allereerste Champions League-goal in het wit van Real Madrid. Zagen we woensdagavond de allerbest Eden Hazard? Nee. En toch deed het deugd om hem nog eens te zien lachen en dollen. Real won tussendoor voor het eerst in zijn geschiedenis op bezoek bij Inter. Drie gouden punten en een Hazard die stilaan weer de oude wordt. Zinédine Zidane kende al slechter avonden.

Het is een tijd van luxeproblemen voor de makers van Belgische kranten. We zijn een kleine twee uur voor onze deadline en aan de aftrap van een cruciale wedstrijd in de Champions League verschijnen drie Rode Duivels die over de onversneden klasse beschikken om zich tot matchwinnaar te ontpoppen. Aan wie in godsnaam – bij D10S komen we seffens nog even terug – hang je je stuk dan op?

Je hebt Thibaut Courtois, die nooit kijkt op een wereldsave meer of minder. Romelu Lukaku, de laatste weken in bloedvorm bij Inter en de Rode Duivels. En Eden Hazard, de man van wie je hoopt dat hij nu eindelijk ook eens schittert in het shirt van Real Madrid.

Eigenlijk hadden we het enkele uren eerder al kunnen weten. Omstreeks 17.23 uur doen de smartphones van de voetbalredactie gezamenlijk van ping. Een berichtje van een collega: “Diego Maradona is overleden. Ik maak een in memoriam klaar.” Slik.

In het Stadio Giuseppe Meazza staan een kleine vier uur later 22 voetballers in een kring, met in de achtergrond de beeltenis van een van de grootste voetballers aller tijden. Ze houden een minuut stilte. Tussen de kopjes van Real zien we geen Karim Benzema, geen Sergio Ramos, wel Eden Hazard. Van de 22 is hij – met zijn snelle voetjes en zwaartepunt laag bij de grond – degene die de speelstijl van Pluisje nog het meest benadert. En vooral degene die weet: Maradona bewijs je geen eer met stilte, dat doe je met de voeten.

Minuut 5. Hazard lijkt vast te zitten in een hoekje, ontdoet zich knap van Milan Skriniar en vindt Martin Odegaard aan de rand van de zestien. De Noor tikt de bal tot bij Nacho Fernandez, die in de grote rechthoek wordt neergehaald door Nicolo Barella. Strafschop.

Geen Sergio Ramos bij Real Madrid en dus neemt Hazard zijn verantwoordelijkheid. Rustig in de rechteronderhoek. Zijn eerste Champions League-treffer sinds november 2017 en zijn allereerste doelpunt op het kampioenenbal voor de Koninklijke. Oef. Eindelijk.

Zagen we in de eerste helft de allerbeste Eden Hazard? Nee, bijlange niet. Wel eentje die voetbalde met goesting en die plezier leek te halen uit het spelletje. Het grootste deel van de tijd te vinden op links, dan weer even op rechts. Steekballetje hier, dribbeltje daar. En dan, plots, uit het niks: een goed schot op de vuisten van Handanovic. En dan dat lachje: já, ik had kunnen passen.

Foto: EPA-EFE

Rood Vidal

Tussendoor werd Real ook nog geholpen door Arturo Vidal. Na contact met Modric en Varane vond de Chileen recht te hebben op een strafschop. Dat wilde hij de scheidsrechter duidelijk maken. Iets te luid naar de zin van Anthony Taylor, die hem daarvoor tot twee keer toe bedankte met geel. Rood voor Vidal en een uur met een man minder voor Inter.

Na rust voetbalde Real het zaakje uit op z’n Hazards: niets moet, alles mag. Inter probeerde nog wel, maar toen Zinédine Zidane na een kwartier in de tweede helft zijn team wakker schudde met een dubbele wissel – Odegaard en Mariano gingen eruit voor Casemiro en Rodrygo – was de wedstrijd beslist. Lucas Vazquez speelde zich knap vrij op rechts vond laatstgenoemde Braziliaan aan de tweede paal. Rodrygo twijfelde niet: 0-2.

Eden Hazard werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Vinicius Junior en de thuisploeg slaagde er tussendoor niet meer in om Thibaut Courtois écht te bedreigen. Real won zo zonder echt door te drukken voor het eerst in zijn geschiedenis op bezoek bij Inter. Een levensbelangrijke zege overigens. Met dank aan de driepunter van woensdagavond springt Real naar plaats twee in groep B. Inter blijft met twee op twaalf laatste en heeft een mirakel nodig om zich in de twee slotspeeldagen alsnog te verzekeren van een plaats in de knock-outfase van de Champions League.