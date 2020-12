Op naar een finale in Rome: Charles De Ketelaere laat Club Brugge dromen van volgende ronde

Charles De Ketelaere maakte Club Brugge woensdag drie keer gelukkig. Omdat Club dankzij zijn goal verzekerd is van Europees voetbal na Nieuwjaar. Omdat ook een historische kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Champions League nog kan. En omdat de jeugdwerking van blauw-zwart gouden vruchten afwerpt. “CDK” kroonde zich tegen Zenit definitief als “el pibe de Oro de Brujas”, het gouden ventje van Brugge.

Wat voorafging. Op 22 november 2019, nog maar dik een jaar geleden, maakte Charles De Ketelaere zijn debuut voor de A-ploeg van Club Brugge. Een jaar eerder leek hij nog te licht te wegen voor het hoogste niveau, maar na een opmerkelijke ontwikkeling kon coach Philippe Clement niet meer om de hoog opgeschoten tiener heen. In december speelde hij al in de Champions League tegen Real Madrid. Een wedstrijd die de appetijt van “CDK” alleen maar meer aanscherpte.

In de eerste maanden van 2020 was de Brugse staf al zo overtuigd van zijn kwaliteiten dat hij samen met Emmanuel Dennis in de spits werd uitgespeeld. Zijn bovengemiddelde techniek, zijn vista en zijn spelintelligentie deden hem snel opschieten in de hiërarchie van de aanvallers. De coronacrisis zette alleen maar een rem op zijn ontwikkeling.

In het begin van het huidige seizoen werd De Ketelaere “langzaam gebracht”. Om hem fysiek niet te verbranden – hij was nog altijd maar 19 – maar ook omdat het zwaartepunt van het seizoen pas in oktober wachtte: de groepsfase van de Champions League.

De aanpak was succesvol want in de eerste wedstrijd in Sint-Petersburg groeide de Bruggeling uit tot matchwinnaar. Met zeven longen won hij de fysieke slag in het wedstrijdeinde en schonk hij Club de perfecte start in de Champions League.

Zijn goeie periode leverde De Ketelaere een selectie voor de Rode Duivels op waardoor Clement opnieuw ingreep. Hij zat enkele wedstrijden op de bank in afwachting dat hij opnieuw nodig was. Dat bleek uiteindelijk als noodoplossing op links omdat zowel Fede Ricca (gekwetst) als Eduard Sobol (corona) onbeschikbaar waren. Op een voor hem ongewone plaats was hij een van de schaarse lichtpunten van Club tijdens de nederlaag vorige week in Dortmund.

Gisteren was Fede Ricca opnieuw klaar voor de dienst op links en kon De Ketelaere opnieuw voorin oorlog gaan maken. Door kopbalduels aan te gaan en ballen bij te houden, presteerde hij beter dan de duur aangetrokken aanvallers van Club, David Okereke en Michael Krmencik. Hij combineerde ook beter met zijn ploegmaats en liet Noa Lang – de vervanger van de gekwetste Krépin Diatta – en Emmanuel Dennis – terug na zijn disciplinaire schorsing beter renderen.

Club nam het initiatief in de beginfase maar het was Zenit die het gevaarlijkst was. Kossounou ontsnapte aan een penaltyfout wegens voorafgaand buitenspel en ook een knap uitgespeeld doelpunt van Azmoun werd afgekeurd wegens offside.

Zenit miste zijn diepe spits Artem Dzyuba (geblesseerd) en zijn ervaren verdediger Lovren (geschorst). Op de plaats van de Kroatische international speelde het 19-jarige talent Danila Prokhin. Maar de ene 19-jarige is de andere niet. Een kwartier voor de rust ontzette hij verkeerd in de voeten van De Ketelaere. “CDK” twijfelde niet en jaste de 1-0 tegen de touwen. Na zijn doelpunt in Sint-Petersburg wordt hij de eerste Belg en de eerste speler van een Belgische ploeg die twee Champions League-doelpunten maakt voor zijn 20ste verjaardag.

Hans Vanaken had de kans Club nog voor rust op 2-0 te koppen, maar kreeg uiteindelijk na de rust zijn kans vanop de strafschoptstip. Opnieuw Charles De Ketelaere speelde de hoofdrol. Kuzyaev trapte “el Pibe de Oro” op de voet.

Voor Zenit lukte niets. Sutormin scoorde na handsspel en in het slot trof hij ook nog de dwarslat. Het was Club die uiteindelijk zijn derde maakte. Dennis, die hard werkte voor de ploeg, zette voor, Noa Lang trapte de 3-0 fraai tegen de touwen.

Nog voor het laatste fluitsignaal weerklonk werd vuurwerk afgestoken achter het stadion. Niet respectvol voor de Russische bezoekers, maar wel een hart onder de riem voor/van de ontbrekende fans. Philippe Clement had de luxe zijn beste spelers naar de kant te halen en liet Thomas Van den Keybus proeven van zijn eerste Champions League-minuten. De jeugdwerking van Club stond zo in de schijnwerper, met Charles De Ketelaere voortaan als luxe-ambassadeur.