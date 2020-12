Thorgan Hazard helpt Club Brugge een handje, maar Dortmund kan zonder Haaland niet winnen van Lazio

Club Brugge kan nog overwinteren in de Champions League. Dat dankt het aan het resultaat van Borussia Dortmund-Lazio: 1-1. De Italianen mochten absoluut niet winnen in Duitsland en deden dat ook niet.

De Borussen begonnen snedig. Nochtans raakte net voor de match bekend dat topschutter en fenomeen Haaland tot januari out is met een hamstringblessure. Dat weerhield hen niet om veel feller te starten dan vorig weekend tegen FC Köln, toen ze verloren. In de 44ste minuut stak Thorgan Hazard Club een handje toe. Hij had al wat kansen gemist, maar leidde toen de 1-0 in van Raphaël Guerreiro in. Borussia begon met Axel Witsel op de bank, Thomas Meunier was geblesseerd.

Na de pauze ging Lazio op zoek naar de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk na een lichte penaltyfout van Schulz op Sergej Milinkovic-Savic. Een licht contact, maar de bal ging toch op de stip. Zo’n kans moet je Ciro Immobile niet geven. De Italianen kwamen nog dicht bij de zege, maar de bordjes bleven gelijk. Als Club Brugge volgende week wint in Rome springt het nog over Lazio naar de tweede plaats.