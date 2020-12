Champions League-mirakel van Club Brugge spat uit elkaar op onderkant van de lat in Rome

Dichter bij de 1/8ste finales van de Champions League zal Club Brugge niet vaak meer komen. Blauw-zwart vocht met tien man terug in het olympisch stadion van Rome en maakte heel wat Italianen bloednerveus. Hans Vanaken kopte de gelijkmaker tegen de netten, maar Charles De Ketelaere miste op een haar na de 2-3. Meer van dat volgend jaar in de … Europa League.

Het Italiaanse kalf leek verdronken en misschien dachten sommige spelers al onbewust aan de topper van aanstaande zondag op Antwerp. Tot Ruud Vormer met een kwartier te spelen de bal strak voor doel bracht en het hoofd van Hans Vanaken vond. De dubbele Gouden Schoen deed wat hij al zo vaak in de Belgische competitie deed: scoren met zijn gouden hoofd. Een zucht van ontgoocheling ging door het olympisch stadion, waar tientallen stewards, ambulanciers en technisch personeel hevig meeleefden. Doelman Pepe Reina was voor de tweede keer geklopt na een wedstrijd waarin Lazio het gros van de kansen had gekregen.

Even daarvoor had trainer Simone Inzaghi sterspeler Ciro Immobile naar de kant gehaald. De Italiaanse prijsschutter had net een kans gemist die hij nooit laat liggen. Vanop de penaltystip had hij wel de 2-1 gescoord. Het was de negende opeenvolgende wedstrijd waarin hij scoorde voor Lazio – goed voor een clubrecord.

Voor Inzaghi was het goed geweest, maar Club wilde niet van ophouden weten. In het slotkwartier ging blauw-zwart er weer hard in geloven. Ruud Vormer kreeg een vrijschop net niet over de muur, na een corner ging de bal tegen de paal, maar de ref had een overtreding op de doelman gezien. Philippe Clement speelde met Ignace Van der Brempt en David Okereke zijn laatste troeven uit.

Club leek er niet door te komen, maar in de toegevoegde tijd trok doelman Simon Mignolet mee naar voren om het mirakel te helpen forceren. Lazio begon te spelen als een kip zonder kop en Ruud Vormer mistrapte zich. Die bal kwam perfect voor de voet van Charles De Ketelaere die met een fraaie uithaal met links de onderkant van de lat likte. Deze keer geen geluk voor de gouden knaap van Club.

Met 2-2 grijpt Lazio naast de groepswinst. Club evenaart zijn puntenrecord in de Champions League (uit het seizoen 2005-2006) en pakt bijna drie keer zoveel punten als vorig jaar (acht tegenover drie), maar het resultaat is hetzelfde. Na Nieuwjaar treedt de Belgische kampioen in de 1/16de finales van de Europa League aan.

De moedige tweede helft deed de rampspoed van de eerste helft vergeten. Daar gebeurden zaken die nog even blijven nazinderen. Wat als Eduard Sobol geen corona had gekregen en met de vorm van vorig seizoen de sprintduels met Manuel Lazarri had kunnen aangaan? Wat als trainer Philippe Clement zijn geplande wissel met Simon Deli voor Sobol eerder had kunnen doorvoeren? Wat als hij vervolgens niet Noa Lang naar de kant had gehaald maar het lek op links op een andere manier had gedicht?

Er waren heel wat aanmerkingen te maken op de technische keuzes van trainer Philippe Clement. De opmerkelijkste was de keuze voor Eder Balanta op de plaats van Mats Rits. Met Balanta in de ploeg verloor Club de bekerfinale en competitiewedstrijden in het seizoensbegon. De Colombiaan verdween nadien uit de ploeg maar kon sinds zijn terugkeer nog geen enkele keer overtuige. Hem verkiezen boven een constant presterende Rits was een vreemde keuze.

Ook Brandon Mechele tot de bank veroordelen, lijkt onrechtvaardig. De West-Vlaming is vermoedelijk de meest stabiele verdediger van Club. Clinton Mata haalt niet hetzelfde niveau van vorig jaar en Odilon Kossounou is veelbelovend, maar maakt nog veel foutjes. Mata en Kossounou stapten uit bij de fase die vooraf ging aan de eerste goal. Luis Alberto kon doorgaan, Mignolet bracht redding, maar Correa scoorde uit de rebound.

Club reageerde via een bedrijvige Noa Lang. Pepe Reina kon diens schot niet klemmen, Ruud Vormer vlamde de gelijkmaker binnen. Het was het begin van een goeie periode voor Club waarin De Ketelaere na balverlies van Marusic (ex-Oostende) naast besloot.

Clinton Mata beging nadien een jammerlijke penaltyfout op Immobile. De Italiaanse topschutter zette zelf de strafschop om. Even later was het helemaal boeken toe voor Club toen Sobol verdiend zijn tweede geel pakte. Hij had er eerder al kunnen afvliegen.

Aan de rust leek de match gespeeld, maar het was de verdienst van Club dat ze de uitgekookte Italianen lieten zweten als koorknaapjes. Met een opgeheven hoofd stormde Club het kampioenenbal uit, deze groep moet dit seizoen in staat zijn de strijderskwaliteiten te laten zien in de tweede Europese beker.