Liverpool dwingt RB Leipzig tot foutjes en neemt optie op kwartfinales van Champions League

Liverpool kan zijn seizoen nog redden. Met een 0-2-zege tegen RB Leipzig namen The Reds in Boedapest een optie op een plaatsje in de kwartfinales van de Champions League.

Barcelona-Paris Saint-Germain en RB Leizpig-Liverpool. Dat is een beetje als kiezen tussen champagne en wodka red bull. De eerste affiche is lekker en op papier ongetwijfeld degene met de meeste prestige. De tweede is fris, bruisend en in slaap vallen ga je er niet bij doen.

Julian Nagelsmann en Jürgen Klopp staan bekend om de hoge druk die ze hun ploegen laten zetten. En daar kan een fijnproever best van genieten. Op Proximus Sports slaakte co-commentator Gert Verheyen een zuchtje van opwinding toen de Puskas Arena – de match vond wegens de coronamaatregelen in Boedapest plaats – van bovenuit in beeld werd gebracht. “Oh, da’s mooi om die hoge druk zo te zien.”

Goals vallen pas na rust

Leipzig-Liverpool was voor rust inderdaad een aangenaam kijkstuk op, met veel intensiteit, een hoog tempo en kansen langs beide kanten. Maar op doelpunten was het wachten tot de tweede helft. Tot minuut 53 om precies te zijn. Na een slechte terugspeelpass van Sabitzer onderschepte de Salah de bal. Hoge druk, weet u wel. De Egyptenaar kon alleen op doel afstormen en knalde de levensbelangrijke 0-1 voorbij Gulacsi.

Twee minuten later kon zijn maatje Mané de score al verdubbelen. De Senegalees strafte op zijn beurt een blunder van Mukiele af: 0-2. Liverpool staat zo met één been in de kwartfinales van de Champions League. Een welgekomen opkikker voor de ploeg van Klopp, die in de Premier League al op dertien punten van leider Manchester City volgt.