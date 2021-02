Twee razendsnelle goals van Porto nekken Juventus

Na twee razendsnelle goals van Porto leek Juventus op het randje van een Champions League-uitschakeling te staan. Dankzij een late aansluitingstreffer mogen Ronaldo en co. toch nog van de kwartfinales dromen.

Als het snel gaat, hebben oude dames het soms moeilijk om te volgen. 1 minuut en 3 seconden nadat scheidsrechter Del Cerro op zijn fluitje had geblazen, was de nul in het Estadio do Dragão al van het bord. Betancur had boter op het hoofd. De Uruguayaan probeerde de bal terug te spelen op Szczesny, maar deed dat bijzonder schlemielig. Taremi profiteerde.

Een dikke minuut is snel, maar in de tweede helft deed Porto nog straffer. Amper 19 seconden had Marega nodig om de 2-0 voorbij Szczesny te werken. Met de aansluitingstreffer acht minuten voor tijd hield Federico Chiesa de hoop op een ticket voor de kwartfinales levend.