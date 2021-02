Na de Mbappé-show nu ook het Haaland-circus: Dortmund al met anderhalf been in kwartfinales Champions League

Borussia Dortmund won dankzij twee goals en een assist van Erling Haaland met 2-3 bij Sevilla en staat al met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League.

“Toen ik zag dat Kylian Mbappé een hattrick gescoord had, kreeg ik extra motivatie”, lachte Erling Haaland achteraf. De 20-jarige Noor wilde niet onderdoen voor dat andere supertalent, en nadat Mbappé in zijn eentje Barcelona had uitgeteld, deed hij gewoon hetzelfde met Sevilla. Dat was dankzij een 25 op 27 nochtans dé ploeg in vorm in La Liga, maar daar was enkel in het eerste kwartier wat van te zien. Toen Sevilla-middenvelder Suso zich vrijkapte en zijn afstandsschot tot twee keer toe afgeweken zag, stond het al vroeg 1-0. Heel even was Dortmund aangeslagen, toen kwam de machine-Haaland in beweging. De grote Noorse spits vond eerst Mahmoud Dahoud, die de bal vanop zo’n twintig meter enig mooi in de hoek krulde voor de 1-1. Daarna deed hij het gewoon zelf, met een onhoudbare ren. De thuisverdedigers leken niet meer dan potjes, de één-twee met Jadon Sancho niet meer dan een kort intermezzo. Haaland gleed de bal onder Sevilla-doelman Yassine Bounou in doel. Nog voor rust was hij ook nog goed voor de 1-3. Enkele minuten nadat Bounou zijn knal vanonder de lat had getikt, werkte hij een counter ijskoud af.

Beter dan Messi en Ronaldo

Daar leek het lange tijd bij te blijven, totdat Luuk de Jong in het slot nog de 2-3 binnenduwde. Ach, het is en blijft een prima uitgangpositie voor de Borussen, waar de herstelde Thomas Meunier in de slotminuut nog mocht invallen.

Door zijn twee goals is Haaland nu alleen topschutter in de Champions League met acht stuks. Mbappé en hij hebben sinds de start van vorig seizoen onder hun tweetjes al 28 keer gescoord in de Champions League, bijna dubbel zoveel als de 15 stuks die Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in dezelfde periode raak troffen op het kampioenenbal. Moest iemand zich nog afvragen of er ooit iemand zal opstaan die het niveau van de Grote Twee kan overnemen...