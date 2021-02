Late goal redt armzalig Real Madrid: Spaanse topclub bakt er zelfs tegen tien Atalanta-spelers amper iets van

Goed nieuws: Thibaut Courtois hield al voor de veertiende keer dit seizoen de nul. Nog beter nieuws: hij hoefde geen bal te pakken, zo solide stond Real Madrid tegen Atalanta. Erger was het aan de overkant gesteld. De Spaanse kampioen voetbalde zo armlastig, gedurende 75 minuten tegen tien man zelfs, dat ook de collega van Courtois een rustige avond kende. Toch won Real dankzij een late goal van Mendy.

Nadat Atlético Madrid op dinsdag al zorgde voor vlekken in onze sofa – kwijlen tijdens de slaap is een beschamende gewoonte, maar het bleek onvermijdelijk – was het daags nadien aan stadsgenoot Real Madrid om het doorzettingsvermogen van de kijker thuis te testen. Proficiat aan wie het langer dan een helft trok zonder kramp van een krul in de tenen.

Nochtans was het vooraf watertanden bij de gedachte aan het krachtmeting tussen een verrassende kwartfinalist van vorig seizoen en een teleurstellende ploeg in de 1/8ste finales. Arm tegen rijk, Klein Duimpje tegen reus Real.

Helaas, Real hield de Italianen van bij het begin onder de duim. Na een kwartier was de fun er helemaal af. Atalanta -middenvelder Freuler besloot de doorgebroken Mendy nogal onbehouwen de weg te versperren. De Duitse scheidsrechter Stieler was even streng als kordaat: rood.

Met tien maakte Atalanta met de minuut niet veel klaar en al helemaal niet meer nadat aanspeelpunt Zapata met een dijblessure naar de kant moest.

Gehavend Real

Nochtans kwam Real evenmin in optima forma aan de aftrap. Het had wel vier wedstrijden op rij gewonnen, maar behalve Eden Hazard miste de Spaanse kampioen ook Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Valverde en Rodrygo. Het deed de vraag rijzen wie de goals moest maken. Vooral de afwezigheid van topschutter Benzema. Isco als speerpunt - een duim groot - maakte het spel voorspelbaar. De Spanjaard trok zijn streng, vooral eens hij inzakte en vervolgens mocht zwerven. Maar diepgang ontbrak, fysieke présence eveneens en dat zijn laatste goal al een jaar (!) geleden is, kon hij evenmin verhullen.

Atalanta hield zich makkelijk staande. Het duurde tot de veertigste minuut eer er een bal tussen de palen belandde: een ongevaarlijke kopbal van Asensio. Pas in de toegevoegde tijd van de eerste helft moest doelman Gollini echt de handen uit de mouwen steken op een kopbal van Casemiro. Niet toevallig. De Braziliaan was van het Real tussen de lijnen, de ‘topschutter’. Van armoede gesproken. En zeggen dat Casemiro de return mist doordat hij geel pakte.

Bij vlagen wekte Real de indruk dat het Atalanta zou toeknijpen. Het enige wat dicht ging, waren onze ogen. Dat Atalanta nauwelijks bij machte bleek, viel nog enigszins te begrijpen. Maar wat was het excuus van Real? Na een balletje van Modric dat naast hobbelde, meteen na rust, was het wachten op een vrije trap van Asensio, alweer ongevaarlijk voor Gollini.

Mendy scoort

Real verdiende niet meer dan een bloedeloze 0-0, tot Mendy vijf minuten voor het einde de bal van buiten de zestien binnen krulde: 0-1.

Real mag hopen op de volgende ronde. Maar wie Bayern, PSG of Man City al zag vliegen, gelooft nooit dat dit elftal de Champions League kan winnen.