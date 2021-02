Manchester City heeft Kevin De Bruyne (nog) niet nodig: Borussia Mönchengladbach is maatje te klein

Manchester City staat al met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Het won de heenmatch bij Borussia Mönchengladbach (die door de coronamaatregelen werd gespeeld in het Hongaarse Boedapest) met 0-2. Bernardo Silva en Gabriel Jesus scoorden.

Kevin De Bruyne werd in de basis verwacht maar begon op de bank. De Rode Duivel startte vorige zondag nog tegen Arsenal, maar coach Pep Guardiola wou geen risico’s nemen. De Bruyne was vier weken out met een hamstringblessure nadat hij op 20 januari uitviel in de match tegen Aston Villa en hervatte pas een goede week geleden de trainingen.

City won echter al zijn wedstrijden zonder De Bruyne en tegen Gladbach stond het al na een halfuur 0-1. Bernardo Silva kopte een gemeten voorzet van Cancela binnen. Op het uur mochten de boeken volledig dicht na de 0-2 van Gabriel Jesus. Ditmaal was Bernardo Silva de aangever. Gladbach probeerde wel, en bijna zorgde Plea voor een wereldgoal. Maar City speelde de match rustig uit. Kevin De Bruyne mocht zelfs op de bank blijven zitten.

Het seizoen is nog lang en het goudhaantje van Guardiola kan zonder druk verder werken aan de topvorm. Om er dan zeker te staan vanaf de kwartfinales en zo proberen City een eerste Champions League-trofee te bezorgen.

Voor Manchester City is dit trouwens de negentiende zege op rij, alle competities meegerekend. Geen enkele Engelse topclub deed ooit beter.

De troepen van Guardiola zijn ook al 26 matchen ongeslagen. Het laatste verlies dateert van 21 november, 2-0 bij het Tottenham Hotspur van José Mourinho.